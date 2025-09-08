Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El futur escenari de la FP Dual es posa a debat amb una taula d’experts

Diari de Girona organitza el pròxim dia 30 una sessió amb el món educatiu i laboral

L’aprenentatge obre les portes a noves oportunitats laborals. / DdG

David Céspedes

David Céspedes

Girona

La combinació dels estudis teòrics en un centre educatiu amb les pràctiques en el món empresarial, el que es coneix amb la formació dual, presenta d’entrada múltiples beneficis per a les dues parts. L’aprenentatge dels estudiants és real i se’ls hi obren noves oportunitats laborals. I per a l’empresa, aquest sistema li permet incorporar professionals molt més ben preparats per a afrontar nous reptes. La FP Dual ha adoptat una gran rellevància en el món docent i empresarial i, en aquesta línia Diari de Girona i Prensa Ibérica, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, ha organitzat per al pròxim dia 30 de setembre la sessió que porta per títol «Formant el futur: un nou escenari en FP Dual» que comptarà amb la participació de destacats professionals. La jornada, que és totalment gratuïta però que cal inscriure’s prèviament, tindrà lloc a l’espai Fundació «la Caixa» de Girona. La inscripció es pot fer en aquest enllaç.

La sessió, que s’inciarà a les 6 de la tarda, vol posar sobre la taula de debat els beneficis que genera la formació dual, i aprofundir en com pot contribuir a millorar la competitivitat de les empreses i a optimitzar l’oferta acadèmica adaptant-la als nous perfils professionals que demanda el mercat laboral. Per a debatre sobre aquestes i altres qüestions la taula rodona que s’ha organitzat comptarà amb la participació de Ricard Coma, Director general de Formació Professional de la Generalitat de Catalunya; Ruben Pino, Director de l’Institut Montilivi de Girona; Maribel Domínguez, Coordinadora de la Xarxa EmprènFP-Girona - Catalunya Central i Institut Montilivi; Jordi Garcia, Director de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona i Alexandre Crehuet, Coordinador FPDual de l’Institut Narcís Xifra de Girona. En acabar, al voltant de 3/4 de 7 de la tarda està previst que s’obri un torn de preguntes per al públic i es presenti també un cas d’èxit sorgit de la FP Dual.

Durant les intervencions i el posterior debat es parlarà de com millorar l’ocupabilitat, com captar talent per part de les empreses, com és l’aprenentatge pràctic, com s’adapta l’oferta formativa als perfils dels nous professionals emergents i com es detecten les necessitats reals del mercat laboral. Es farà incís igualment en la col·laboració tan necessària entre els centres educatius i les empreses i es coneixeran quins són els sectors que estan liderant en l’actualitat la demanda de FP Dual.

Serà el moment també de debatre quins reptes cal encara superar i quines són les iniciatives que s’estan impulsant des de l’administració i quines són les polítiques públiques i el suport institucional que hi ha actualment. Aquests i d’altres qüestions aniran trobant resposta al llarg de la sessió.

