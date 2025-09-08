El futur escenari de la FP Dual es posa a debat amb una taula d’experts
Diari de Girona organitza el pròxim dia 30 una sessió amb el món educatiu i laboral
La combinació dels estudis teòrics en un centre educatiu amb les pràctiques en el món empresarial, el que es coneix amb la formació dual, presenta d’entrada múltiples beneficis per a les dues parts. L’aprenentatge dels estudiants és real i se’ls hi obren noves oportunitats laborals. I per a l’empresa, aquest sistema li permet incorporar professionals molt més ben preparats per a afrontar nous reptes. La FP Dual ha adoptat una gran rellevància en el món docent i empresarial i, en aquesta línia Diari de Girona i Prensa Ibérica, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, ha organitzat per al pròxim dia 30 de setembre la sessió que porta per títol «Formant el futur: un nou escenari en FP Dual» que comptarà amb la participació de destacats professionals. La jornada, que és totalment gratuïta però que cal inscriure’s prèviament, tindrà lloc a l’espai Fundació «la Caixa» de Girona. La inscripció es pot fer en aquest enllaç.
La sessió, que s’inciarà a les 6 de la tarda, vol posar sobre la taula de debat els beneficis que genera la formació dual, i aprofundir en com pot contribuir a millorar la competitivitat de les empreses i a optimitzar l’oferta acadèmica adaptant-la als nous perfils professionals que demanda el mercat laboral. Per a debatre sobre aquestes i altres qüestions la taula rodona que s’ha organitzat comptarà amb la participació de Ricard Coma, Director general de Formació Professional de la Generalitat de Catalunya; Ruben Pino, Director de l’Institut Montilivi de Girona; Maribel Domínguez, Coordinadora de la Xarxa EmprènFP-Girona - Catalunya Central i Institut Montilivi; Jordi Garcia, Director de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona i Alexandre Crehuet, Coordinador FPDual de l’Institut Narcís Xifra de Girona. En acabar, al voltant de 3/4 de 7 de la tarda està previst que s’obri un torn de preguntes per al públic i es presenti també un cas d’èxit sorgit de la FP Dual.
Durant les intervencions i el posterior debat es parlarà de com millorar l’ocupabilitat, com captar talent per part de les empreses, com és l’aprenentatge pràctic, com s’adapta l’oferta formativa als perfils dels nous professionals emergents i com es detecten les necessitats reals del mercat laboral. Es farà incís igualment en la col·laboració tan necessària entre els centres educatius i les empreses i es coneixeran quins són els sectors que estan liderant en l’actualitat la demanda de FP Dual.
Serà el moment també de debatre quins reptes cal encara superar i quines són les iniciatives que s’estan impulsant des de l’administració i quines són les polítiques públiques i el suport institucional que hi ha actualment. Aquests i d’altres qüestions aniran trobant resposta al llarg de la sessió.
