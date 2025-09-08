Un grup impulsa accions per "salvar" el castell de Montjuïc de Girona
Reclamen preservar les restes històriques del castell, crear una sala dedicada a la història del barri i de les famílies nouvingudes i fomentar la vida comunitària del barri amb espais per a activitats culturals, esportives i lúdiques
Veïns i veïnes del barri de Montjuïc fan una crida a l’Ajuntament de Girona i a la ciutadania per recuperar el Castell de Montjuïc, un patrimoni històric que, segons denuncien, és un dels més oblidats i deteriorats de la ciutat. Els impulsors són independents i no busquen cap rèdit polític tot i asseguren que tothom qui vulgui treballar per millorar la fortificació, "és benvingut" per "salvar" el castell. Aquest dilluns, es va fer una primera trobada per començar a pensar en accions a portar a terme.
Un dels promotors de la trobada, Ricard Camó, va deixar clar que "és hora d’actuar" i que actualment "és un moment límit" ja que a parer seu o s'actua "ara" o "el castell i les torres continuaran en ruïna i silenci". Camó va exposar que "cap ciutat del món amb un castell tan emblemàtic permetria que restés en l’estat d’abandonament, degradació i espoli que pateix el de Girona".
Va recordar que Montjuïc també és Girona i que toca "treballar per preservar la memòria històrica del barri, enfortir la seva identitat i obrir el Castell a tota la ciutat, com un símbol de cohesió, dignitat i orgull".
Entre els objectius del grup impulsor hi ha el de recuperar i consolidar el Castell i les torres preservant-ne les restes històriques de la degradació i el expoli amb una important actuació de neteja i consolidació, així com el de crear un espai de memòria viva, a la casa del guarda amb una sala o museu dedicada a la història del barri i de les famílies que, en temps difícils, van viure en barraques adossades a les seves muralles. També es vol revitalitzar la vida comunitària, recuperant espais per a activitats culturals, esportives i lúdiques, i reobrint elements populars com el “mini-golf” i les zones infantils.
Compromís de les institucions
El grup reclama "un compromís ferm i valent de les institucions, acompanyat de la implicació ciutadana, per donar al Castell de Montjuïc el futur que mereix" i insisteix en què el castell "no és només pedra i història" sinó que també "és memòria col·lectiva, identitat i esperança." Per això, conclouen que treballaran perquè "aquest espai es converteixi en un emblema viu de Girona i en un lloc de trobada per a les generacions presents i futures."
