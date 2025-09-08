Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un grup impulsa accions per "salvar" el castell de Montjuïc de Girona

Reclamen preservar les restes històriques del castell, crear una sala dedicada a la història del barri i de les famílies nouvingudes i fomentar la vida comunitària del barri amb espais per a activitats culturals, esportives i lúdiques

Les fotos de la trobada per reclamar la recuperació del Castell de Montjuïc / Aniol Resclosa / Marc Martí

Tapi Carreras

Girona

Veïns i veïnes del barri de Montjuïc fan una crida a l’Ajuntament de Girona i a la ciutadania per recuperar el Castell de Montjuïc, un patrimoni històric que, segons denuncien, és un dels més oblidats i deteriorats de la ciutat. Els impulsors són independents i no busquen cap rèdit polític tot i asseguren que tothom qui vulgui treballar per millorar la fortificació, "és benvingut" per "salvar" el castell. Aquest dilluns, es va fer una primera trobada per començar a pensar en accions a portar a terme.

Un dels promotors de la trobada, Ricard Camó, va deixar clar que "és hora d’actuar" i que actualment "és un moment límit" ja que a parer seu o s'actua "ara" o "el castell i les torres continuaran en ruïna i silenci". Camó va exposar que "cap ciutat del món amb un castell tan emblemàtic permetria que restés en l’estat d’abandonament, degradació i espoli que pateix el de Girona".

Va recordar que Montjuïc també és Girona i que toca "treballar per preservar la memòria històrica del barri, enfortir la seva identitat i obrir el Castell a tota la ciutat, com un símbol de cohesió, dignitat i orgull".

Una imatge actual del castell de Montjuïc.

Una imatge actual del castell de Montjuïc. / Aniol Resclosa

Entre els objectius del grup impulsor hi ha el de recuperar i consolidar el Castell i les torres preservant-ne les restes històriques de la degradació i el expoli amb una important actuació de neteja i consolidació, així com el de crear un espai de memòria viva, a la casa del guarda amb una sala o museu dedicada a la història del barri i de les famílies que, en temps difícils, van viure en barraques adossades a les seves muralles. També es vol revitalitzar la vida comunitària, recuperant espais per a activitats culturals, esportives i lúdiques, i reobrint elements populars com el “mini-golf” i les zones infantils.

Compromís de les institucions

El grup reclama "un compromís ferm i valent de les institucions, acompanyat de la implicació ciutadana, per donar al Castell de Montjuïc el futur que mereix" i insisteix en què el castell "no és només pedra i història" sinó que també "és memòria col·lectiva, identitat i esperança." Per això, conclouen que treballaran perquè "aquest espai es converteixi en un emblema viu de Girona i en un lloc de trobada per a les generacions presents i futures."

