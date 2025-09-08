Tradició, cultura, història i arròs a la Festa de Sant Pebrot
Santa Eugènia ha celebrat aquest cap de setmana la tercera edició de la recuperada festa de Sant Pebrot, inclosa en la programació de la festa major del barri, i que ahir va permetre tastar una mostra d’arrossos representatius de la diversitat que hi ha.
Sarahi Chahin
El parc Núria Terés i Bonet del barri de Santa Eugènia de Girona s'ha omplert aquest diumenge d’aromes i sabors per l’arrossada que s’hi ha celebrat gràcies a l’organització de l’Associació de Veïns de Santa Eugènia i la Comunalitat del Güell. L’acte, emmarcat dins de la festa de Sant Pebrot, ha comptat amb la participació de quinze arrossaires, els quals han aportat el seu toc personal a l’hora de decidir la recepta que cuinarien. Alguns han decidit treballar amb la paella tradicional, però altres han optat per portar les olles típiques de la seva terra per tal que l’arròs tingués un tipus de cocció diferent. I és que, més enllà de recuperar la història, l’acte també pretenia ser un espai d’integració i convivència cultural.
Però tot i que cada arrossaire ha personalitzat el seu arròs, els unia un denominador comú: incloure en els seus arrossos el pebrot, com a ingredient emblemàtic. «És l’única condició", deia Francisca Garcia, membre de la Comissió de Festes de l’associació. A més, Luis Almonacid, tècnic de la Comunalitat del Güell, ha volgut destacar que han estat els mateixos hortolans del barri els qui han proporcionat les hortalisses. «Aquí, a Santa Eugènia, convivim setanta-nou nacionalitats diferents, i per això no podem girar l’esquena als diversos tipus d’arrossos que es cuinen al barri, i encara menys en un espai com aquest, pensat per a la integració», ha afirmat Almonacid.
Cap a les nou del matí , organitzadors i arrossaires s'han reunitr per triar les hortalisses que farien servir en els seus arrossos i a partir de les dotze ha començat la cocció dels mateixos. Més tard, han començat a muntar les taules i poc després els tres-cents tiquets per tastar-los ja estaven venuts. En acabar de dinar, el grup musical Glossa de Girona ha animat els comensals al so de la rima i música en directe.
Des de l’associació consideren que el fet de celebrar aquest tipus d’activitats és important perquè es recuperen tradicions, però també «es realça el patrimoni natural», segons assegurava el membre de la Junta de l’associació, Albert Quintana. En aquest sentit, Garcia ha posat en relleu la feina dels que van fer possible l’activitat assegurant que es tracta d’una planificació de mesos. Quintana afegia que per al barri això és important perquè volen «transmetre el missatge que hi ha molt bon ambient i una diversitat molt sana».
Receptes de diferents països
Entre les diferents elaboracions presents en l’acte es podien degustar arrossos preparats segons la tradició local, però també receptes vingudes del Marroc, del Senegal o de Veneçuela, per citar alguns exemples. A la taula de Veneçuela, Ronald López, de l’Associació de Veneçolans Residents a Girona (Asovergi), ha explicat que el seu era un arròs amb matisos del seu país, el qual combinava productes del mar però també de la muntanya. Matthias Hespe, de l’Associació d’Usuaris de les Hortes de Santa Eugènia i cuiner d’un dels tres arrossos vegans oferts, assegurava que per a ell era important el tipus de cocció, ja que això acabaria determinant el resultat final. Dídac Castillo, veí i col·laborador de l’acte, apuntava que per a ells «això significa fer barri i compartir amb la gent» i continuava dient que la seva intenció és acostar les noves generacions a les tradicions del seu barri.
Tot i que la festa de Sant Pebrot s’havia perdut fa temps a causa de diversos fets històrics, com ara la Guerra Civil, des de l’Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter, amb el suport de la Comunalitat del Güell, s’ha volgut recuperar aquest llegat. En aquest sentit, Albert Quintana afirmava que «el missatge és l’acte en si mateix, perquè és un acte de memòria, de recuperació i de posada en valor de les hortes pròpies del Pla».
El que queda clar és que la Festa de Santa Eugènia, iniciada amb una cercavila el divendres passat, no s’ha acabat amb la Festa del Pebrot, que n’ha format part. Dijous se celebrarà l’Ofici de Festa Major en honor a la patrona Santa Eugènia, i divendres tindrà lloc la commemoració del desè aniversari del Parc de Núria Terés i Bonet. Aquesta jornada festiva conclourà amb el pregó a càrrec de Marta Roura, que s’acomiadarà del seu càrrec com a directora del Centre Cívic Can Ninetes. I encara hi ha molts altres festius previstos fins a finals de setembre.
