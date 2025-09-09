Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Albert Botran relleva Martí Nadal com coordinador de comunicació de l’Ajuntament de Girona

És historiador i ha exercit de representant de la CUP en diverses institucions

Martí Nadal deixa el càrrec, per motius personals, després de set anys vinculat laboralment a Guanyem

L’historiador i exdiputat Albert Botran rellevarà el periodista Martí Nadal com a Coordinador de Comunicació de l’Ajuntament de Girona. Botran té un màster en història, ha estat regidor a l’Ajuntament de Molins de Rei i diputat al Parlament i al Congrés amb la CUP i ha treballat de tècnic a Òmnium i al Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, a més de comunicador. Escriu periòdicament a El Punt Avui, Crític, Sàpiens i El Temps i ha publicat tres llibres.

Martí Nadal és periodista i màster en Relacions Internacionals i deixa el càrrec per motius personals. Va ser assessor del grup municipal de Guanyem Girona de 2018 a 2023 i cap de campanya a les últimes eleccions municipals. Des de l’arribada de Guanyem al capdavant del govern de la ciutat ha exercit el càrrec de Coordinador de Comunicació a l’Ajuntament de Girona. Nadal seguirà vinculat al partit col·laborant-hi en qualitat de militant.

"La incorporació de Botran aportarà experiència i visió estratègica a la comunicació de l’Ajuntament de Girona", segons un comunicat de guanyem.

El sou aprovat d'aquest càrrec és de 45.000 euros bruts a l'any.

