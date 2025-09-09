Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia
Fa dos anys, la jove de 21 anys, anava en bicicleta per un carril bici i va ser atropellada mortalment per una conductora que tenia el carnet falsificat i no va respectar un senyal de cedir del pas
Desenes de persones van assistir aquest dimarts a l'acte en record de l'Iris Martí Pujolràs que va morir atropellada per una conductora sense carnet i que es va saltar un senyal de "cedir el pas" (actualment és un stop). La víctima, de 21 anys, circulava correctament en bicicleta pel carril bici a la cruïlla entre els carrers Illa i Josep Viader, davant de l’escola d’Hostaleria i l’Escola Oficial d’Idiomes, al barri Devesa-Güell. Els assistents van posar cors blancs en una ala que sortia de la bicicleta blanca col·locada en el seu record.
L'acte va servir per reclamar que el cas es resolgui judicialment. Fa just un any, el 9 de setembre de 2024, en un acte també en record d'Iris Martí, ja es va demanar celeritat. Però, ha passat un any i el cas encara no ha estat jutjat. Es va recordar el cas de Tina Vilanova, atropellada mortalment a la carretera d'accés als Àngels per un altre conductor que va intentar fugir i que anava begut. Tampoc ha estat jutjat.
L'acte va començar amb les paraules de Xavier Corominas en nom de Mou-te en Bici. Va explicar que era un moment de record a Iris Martí, de solidaritat amb la família i de denúncia perquè el cas encara no ha estat jutjat. Va deixar clar que s'ha d'aturar "la violència vial, com totes les violències" i que els detinguts per atropellaments que van indocumentats, drogats o beguts haurien d'esperar el judici a la presó.
El germà d'Iris Martí, Eduard, va recordar que, el dia dels fets, van cantar tots a l'habitació de l'hospital per tapar el soroll de les màquines i aparells amb l'esperança que despertés i els hi recriminés que cantaven malament. La jove cantava a la coral Xàntica i el cor Maragall, on la seva mare era directora. Aquest dimarts, a la cruïlla, membres dels dos cors van cantar també una cançó.
Al voltant de la bicicleta, una corda dibuixava un gran cor i hi havia diverses espelmes. El seu germà va deixar clar que cada any que passa "és una condemna més per la família" i que tot plegat és un malson dolorós. En aquest sentit, va recordar la duresa del moment en què es va assabentar que l'autora de l'atropellament havia quedat en llibertat.
Després de les corals, es va fer un minut de silenci els assistents van posar els cors a l'ala que sobresortia de la bicicleta blanca.
