Més de 1.730 estudiants participen en l’activitat d’acollida que impulsen l’Ajuntament de Girona i la UdG
És el tercer any consecutiu que es porta a terme aquesta iniciativa, que acollirà el doble d’alumnes que el curs passat
DdG
Més de 1.730 estudiants de primer curs universitari participaran en l’activitat d’acollida que, per tercer any consecutiu, han organitzat l’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona (UdG). L’objectiu d’aquesta iniciativa, que enguany acollirà més del doble d’alumnes que l’any passat, és aconseguir que l’entrada a la vida universitària dels estudiants de primer curs sigui molt més que una sessió de benvinguda a l’aula.
Aquest curs 2025-2026, l’activitat es farà fins al 18 de setembre i arrencarà a la mateixa universitat des d’on continuarà amb un petit recorregut a peu fins a L’Estació Espai Jove, on es desenvoluparà la proposta.
A través d’aquesta iniciativa es vol conscienciar al nou alumnat sobre les oportunitats que una ciutat com Girona els ofereix per enriquir la seva experiència universitària més enllà de currículum acadèmic que cursaran, i al mateix temps, es busca afavorir la cohesió de grup i coneixença. A més, es pretén conscienciar del valor de crear un currículum vital i formatiu més ampli, implicant-se en iniciatives que puguin enriquir la seva trajectòria personal i professional.
A L’Estació Espai Jove, l’alumnat es posarà en la pell d’un equip creatiu que ha de construir el guió d’una gran producció audiovisual. Entre altres tasques, els joves s’hauran d’organitzar en diferents equips i resoldre un repte vinculat als estudis que cursaran. Un suposat equip de guionistes que treballen per una gran companyia audiovisual seleccionarà el grup que presenti la idea més enginyosa per a la producció d’una sèrie que tracti com és avui en dia la vida dels universitaris i de les universitàries.
Camí universitari
Com a cloenda de l’activitat i amb el guiatge de l’equip tècnic de L’Estació, els estudiants podran reflexionar sobre com construir el seu propi camí universitari: no només acumulant coneixements acadèmics, sinó també aprofitant els recursos, projectes i experiències que la ciutat de Girona els posa a l’abast.
Enguany, els estudiants provenen de 28 graus i 7 dobles titulacions: Educació Social, Pedagogia, Psicologia, Treball Social, Moda i Arts Escèniques, Comunicació Audiovisual, Turisme, Comptabilitat i Finances, Infermeria, Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Ciències Ambientals, Química, Biologia, Biotecnologia, Enginyeria Biomèdica, Disseny i Desenvolupament de Videojocs, Publicitat i Relacions Públiques, Global Studies, Comunicació Cultural, Filosofia, Filologia Catalana, Filologia Hispànica, Geografia, Història, Història de l’Art i Criminologia.
La primera activitat d’acollida està prevista pel dia 8 de setembre a les nou del matí i estarà dedicada al nou alumnat del grau en Pedagogia. L’última, el dia 18 de setembre, la protagonitzaran els nous alumnes del grau de Psicologia.
Aquesta activitat es va iniciar com a projecte pilot el curs 2023-2024 i va comptar amb la participació d’estudiants de cinc graus que van valorar l’experiència molt positivament. El curs passat, van ser 700 els alumnes de primer curs d’11 graus diferents els que en van voler formar part d’aquesta iniciativa.
El projecte, organitzat per l’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona, està dirigit pel personal tècnic de l’Estació Espai Jove, conjuntament amb els coordinadors i coordinadores dels diversos graus universitaris que participen en la proposta.
Les declaracions
“Un any més, des de joventut, apostem per vincular universitat i ciutat, treballant per construir l'autèntica ciutat universitària que volem ser. Girona ha de ser el nou campus ciutat, donant a conèixer tot el que podem oferir a l'estudiant, a nivell vital com també a nivell de complement formatiu, que enriqueixen i complementen el currículum formal que la UdG proporciona”, ha subratllat el regidor d’Esports i Joventut de l’Ajuntament, Àdam Bertran Martínez, que ha afegit que “creant les sinèrgies entre les dues institucions podem esdevenir un territori universitari en tots els seus sentits, que es complementi més enllà dels rètols de les entrades de la ciutat, que ofereixi una experiència 100% pensada i profitosa per l'estudiant que ve a la ciutat, i que el benefici sigui tothom qui conviu a la Girona que estem construint”.
“Per a la Universitat de Girona, col·laborar activament amb espais públics de la ciutat és una necessitat i un actiu per a tots: pels membres de la comunitat universitària, els ciutadans i també els responsables i gestors de les polítiques públiques del territori. El món d’avui i del demà la formació no es circumscriu només (que també) en el marc del campus, dels llibres i els ordinadors, sinó que també està vinculada amb la interacció amb l’entorn, aprenent quines són les necessitats i els anhels de les persones amb qui convivim. Aquests aprenentatges segur que seran la base per la millora del nostre entorn”, ha destacat la vicerectora d’Estudiantat, Mobilitat i Ocupació de la Universitat de Girona, Sara Pagans.
- Una conductora mor en un xoc frontal entre dos turismes a Sils
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»