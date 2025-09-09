Portes obertes al Centre Cívic Onyar de Girona aquest dimecres
Es farà una mostra dels cursos i les activitats que es portaran a terme al llarg de l’any i s’oferirà un pica-pica i obsequis amb la nova imatge gràfica de la Xarxa de Centre Cívics de la ciutat
Redacció
El Centre Cívic Onyar inaugurarà aquest dimecres, dimecres 10 de setembre, el nou curs 2025-2026 amb una jornada de portes obertes durant la qual es farà una mostra dels cursos i activitat que es portaran a terme al llarg de l’any.
La sessió arrencarà a les 18 h al pati del Centre Cívic i les persones assistents podran visitar diferents paradetes on trobaran professorat i entitats que programen i col·laboren en les activitats. A més, hi haurà un escenari on es faran mostres d’alguns dels cursos i activitats inclosos en la programació d’enguany.
“La jornada de portes obertes del Centre Cívic Onyar és una manera d’ensenyar que els centres cívics són molt més que equipaments: són punts de trobada, de convivència i de creació de comunitat. Volem que Girona Est senti el centre com a casa seva, amb activitats que reflecteixen la riquesa i la diversitat del barri”, ha assenyalat la tinenta d’alcaldia i regidora de Servei a les Persones, Núria Riquelme Zurita.
Aquest curs 2025-2026, el Centre Cívic Onyar oferirà 19 cursos, la majoria dels quals ja es feien l’any anterior. Com a novetat, en la programació d’enguany s’hi han incorporat dues noves entitats: La Gerundina i l’Associació de Jubilats de Vila-roja, que han impulsat 9 cursos nous. La primera entitat portarà el flamenc al centre amb propostes de “cajón” i ritme i compàs i la segona oferirà cursos de maquillatge, joies, cuina saludable, teatre i Txikung.
Durant la jornada de portes obertes també es repartiran els llibrets de la programació 2025-26, tant del propi del centre com el general de la Xarxa. A més, s’oferirà un pica-pica i es repartiran obsequis per celebrar la nova imatge gràfica de la Xarxa de Centres Cívics de Girona.
Amb aquest esdeveniment, el Centre Cívic Onyar vol generar un espai de trobada entre les persones que desenvolupen les activitats i la gent pròpia de Girona Est, però també fer-ho extensiu i convidar a la població de Girona.
Inscripcions a les propostes fins al 15 de setembre
La Xarxa de Centres Cívics de Girona ofereix aquest curs 10.030 places repartides en un total de 668 activitats. Com és habitual, la proposta d'activitats s'ha elaborat conjuntament amb les entitats de la ciutat, que enguany organitzen el gruix de l'oferta, ja sigui en els mateixos centres com als diferents espais cívics i locals socials de la ciutat annexats als diferents centres cívics i que esdevenen, també, espais de trobada en els barris i per a la comunitat. Es tracta d'una programació extensa i diversa de formats i disciplines diferents; amb activitats per a totes les edats i accessibles per preus, horaris i proximitat física.
El període de preinscripció a les activitats de la Xarxa de Centres Cívics es va iniciar el dia 1 de setembre i finalitzarà el 15 de setembre. La sol·licitud s'ha de fer a través del Sistema d'inscripcions de l'Ajuntament de Girona. El 16 de setembre, en aquelles activitats en què la demanda superi l'oferta de places disponibles, es farà un sorteig mitjançant un sistema informàtic aleatori. A partir del 16 de setembre els i les alumnes amb plaça rebran un correu electrònic i a partir del 18 de setembre començarà el termini per fer el pagament del curs.
