Roba i agredeix sexualment una turista al Barri Vell de Girona
L’home, de 53 anys, va ser detingut pels Mossos i ara es troba en llibertat amb càrrecs
Una turista va patir dissabte al matí un robatori amb violència i una agressió sexual sense penetració al Barri Vell de Girona. Els fets van passar cap a les deu del matí a la plaça dels Apòstols, quan un home de 53 anys la va abordar per intentar robar-li la bossa de mà i el telèfon mòbil. Durant el forceig amb la víctima, l’individu també li va fer tocaments, de manera que l’actuació va derivar en un doble delicte.
L’alerta va arribar a una patrulla de seguretat ciutadana dels Mossos d’Esquadra, que en aquell moment feia tasques de vigilància per la zona. Els agents van iniciar una recerca immediata pels carrers del Barri Vell i van aconseguir localitzar el sospitós a la plaça de la Independència, on va ser detingut poc després dels fets.
El presumpte autor va ser traslladat a dependències policials i va passar a disposició judicial acusat de robatori amb violència i agressió sexual sense penetració. El 7 de setembre, el jutjat de guàrdia de Girona va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una conductora mor en un xoc frontal entre dos turismes a Sils
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- El catamarà de vela més gran del món fondeja a Cala Montgó