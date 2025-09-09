Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Julià de Ramis congela tots els impostos i les taxes

S'incrementa del 85 al 95% de la bonificació per la retirada d'amiant i la rehabilitació d'habitatges destinats al lloguer social

Una imatge del ple celebrat aquest dilluns al vespre. / DdG

Tapi Carreras

Sant Julià de Ramis

L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis i Medinyà va aprovar congelar els impostos i les taxes en el ple celebrat aquest dilluns. Inclou també la taxa d'escombraries i l'IBI. Durant la sessió plenària, es va modificar una ordenança que preveu l'increment del 85 al 95% de la bonificació per la retirada d'amiant i la rehabilitació d'habitatges destinats al lloguer social. També es va tocar l'ordenança que preveu la instal·lació de publicitat al pavelló, a fi que si hi ha un nou comerciant que vol anunciar-s'hi i ho fa, per exemple, al mes de juny, no hagi de pagar la totalitat anual sinó la part proporcional, tal com ha explicatl 'alcalde, Marc Sayols.Tot plegat es va aprovar per unanimitat.

