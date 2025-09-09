Sant Julià de Ramis congela tots els impostos i les taxes
S'incrementa del 85 al 95% de la bonificació per la retirada d'amiant i la rehabilitació d'habitatges destinats al lloguer social
L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis i Medinyà va aprovar congelar els impostos i les taxes en el ple celebrat aquest dilluns. Inclou també la taxa d'escombraries i l'IBI. Durant la sessió plenària, es va modificar una ordenança que preveu l'increment del 85 al 95% de la bonificació per la retirada d'amiant i la rehabilitació d'habitatges destinats al lloguer social. També es va tocar l'ordenança que preveu la instal·lació de publicitat al pavelló, a fi que si hi ha un nou comerciant que vol anunciar-s'hi i ho fa, per exemple, al mes de juny, no hagi de pagar la totalitat anual sinó la part proporcional, tal com ha explicatl 'alcalde, Marc Sayols.Tot plegat es va aprovar per unanimitat.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una conductora mor en un xoc frontal entre dos turismes a Sils
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona