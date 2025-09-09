Tornen les afectacions de trànsit per la represa de les obres del carril bus a Girona
La major part de les actuacions s’executaran reduint el trànsit del passeig d’Olot
Redacció
Aquesta setmana es reprendran els treballs de pavimentació de l’aglomerat asfàltic al passeig d’Olot amb motiu de les obres de construcció del corredor de bus ràpid BRCAT que unirà Girona i Salt. Està previst que durin unes tres setmanes i s’actuarà en el tram del passeig d’Olot entre el carrer de les Agudes i la rotonda del passeig d’Olot i també a la mateixa rotonda del passeig d’Olot.
La major part de les actuacions s’executaran reduint el trànsit del passeig d’Olot a un carril per sentit, excepte demà, dimecres 10 de setembre, en què es tallarà la rotonda del Tren d’Olot des de les 8 h fins a les 18 h.
Amb motiu de les obres, hi haurà canvis en els recorreguts i les parades de les línies de bus urbà L3, L4 i L9 i es preveu que hi hagi retards a les línies L5 i L7.Es poden consultar les incidències al web de TMG a Girona App o al perfil de X de TEISA.
Es tracta de l’última fase d’asfaltatge del passeig d’Olot a causa de les obres del carril ràpid i, un cop s’acabi, se senyalitzaran les marques viàries del vial del nou corredor interurbà. La primera fase de l’actuació al passeig d’Olot es va portar a terme entre els mesos de juny i agost en el tram comprès entre l’avinguda de Sant Narcís i la rotonda del Tren d’Olot.
