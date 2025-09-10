Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La CUP de Sant Martí Vell denuncia opacitat i il·legalitats de l’alcalde

La moció registrada el 21 de juliol per declarar el municipi antimonàrquic no ha figurat a l’ordre del dia del ple d'aquest dimecres

Sant Marti Vell. Ajuntament. Protesta per denunciar la no inclusio a l'ordre del dia del Ple Municipal la mocio antimonarquica que van registrar el 21 de juliol. Pancarta “fora la monarquia visca la terra”. / Aniol Resclosa / DDG

Redacció

Sant Martí Vell

El grup municipal Som Poble – Sant Martí Vell, candidatura vinculada a la CUP, ha denunciat que la moció registrada el 21 de juliol per declarar el municipi antimonàrquic no ha figurat a l’ordre del dia del ple ordinari previst per al 10 de setembre.

“Això suposa una clara vulneració del dret de participació política del nostre grup, i per tant, de les persones que ens han donat suport”, han afirmat els regidors de l’oposició, Sílvia Martínez i Ramon Rocher.

El diputat de la CUP al Parlament, Dani Cornellà, ha donat suport a la denúncia i ha assenyalat que “la llei garanteix aquests mecanismes, i l’alcalde n’ha fet cas omís, mostrant una manca de transparència i democràcia”.

Davant aquesta situació, Som Poble ha presentat la moció per la via d’urgència amb la voluntat que pugui ser debatuda i votada en la sessió plenària.

L’alcalde no l'ha acceptat i els assistents han desplegat una pancarta en contra la monarquia i han acusat al Robert Vilà de col•leboracionisme.

Finalment, la formació Som Poble ha anunciat que al dilluns registrarà una sol•licitud per fer un ple extraordinari d’urgència, on la llei marca que ha de ser signada per un 25% dels regidors, i en el qual l'alcalde està obligat al convocar-lo en un termini màxim de 72 hores i s'haurà de votar la moció.

