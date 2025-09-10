Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Diverses pancartes recorden que els ciclistes i patinadors han d'anar pel mig al carrer Nou de Girona

L'alcalde apunta que es tracta d'una mesura per "garantir la convivència entre vianants i ciclistes"

Una pancarta informativa, en català i anglès, al carrer Nou. / @alcaldegi

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

L'Ajuntament de Girona ha aplicat una nova mesura al casc antic de Girona amb l'objectiu de millorar "la convivència entre vianants i ciclistes". Ha penjat diverses pancartes al carrer Nou on recorda que els ciclistes i els patinadors han d'anar pel mig del carrer i que no han de superar els sis quilòmetres per hora de velocitat. No hi ha res dirigit als vianants, tot i que s'entén que han de caminar pels laterals i no pel mig.

Un dels cartells al carrer Nou, a tocar del pont de Pedra.

Un dels cartells al carrer Nou, a tocar del pont de Pedra. / @alcaldegi

En una piulada a la xarxa X, l'alcalde, Lluc Salellas, ha recordat que es vol "garantir la bona convivència entre vianants i ciclistes i ordenar la mobilitat en un dels principals carrers comercials de la ciutat."

Des de fa uns mesos hi ha diversos cartells informatius al Barri Vell i al Mercadal per explicar als ciclistes poer on poden passar a sobree del vehicle i quins no i quin sentit de circulació on de fer servir.

També hi ha hagut algunes campanyes sancionadores.

