Girona fa un pas més cap a la construcció del futur institut Ermessenda
L’Ajuntament portarà dilluns al Ple de setembre la modificació puntual del Pla general que permetrà avançar en l’enderroc de les naus del carrer de Barcelona
Redacció
L’Ajuntament de Girona preveu aprovar dilluns vinent, en el Ple municipal del mes de setembre, la modificació urbanística que permetrà avançar en la construcció del futur institut Ermessenda de Girona, previst a les naus de l’antiga fàbrica Simon del carrer de Barcelona.
Aquesta modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Girona, núm. 85 Illa PA117, és un pas clau per fer possible el nou centre educatiu, ja que un cop s’aprovi definitivament només quedarà aprovar el projecte d’urbanització i de reparcel·lació, pas imprescindible per poder cedir la parcel·la a la Generalitat i facilitar així la construcció de l’equipament docent.
La proposta inclou una modificació mínima de l’ordenació volumètrica, ajustant les superfícies i sostres a la fitxa vigent del polígon, format per tretze parcel·les. A més, reordena els espais lliures i reubica la zona verda, que s’annexionarà al futur institut per dotar-lo d’un entorn més adequat i segur per a l’alumnat.
L’àmbit d’actuació comprèn una superfície de 29.687 m² i afecta tant parcel·les residencials com sòls destinats a equipaments i espais lliures. La intervenció permetrà optimitzar l’ordenació urbanística vigent, garantir la reserva d’habitatge de protecció i reforçar la continuïtat de la franja verda que actua de transició entre les vies ferroviàries i el teixit residencial.
Les declaracions
“Ordenar l'entrada sud de la ciutat després de tants anys és una de les principals prioritats del nostre govern. Possibilitar l'enderroc i avançar en els tràmits que permetin fer realitat el futur institut Ermessenda en aquest sentit és un dels primers passos per endreçar el sector i acostar-nos cap al carrer Barcelona més pensat per a les persones que volem concretar poc a poc”, ha remarcat l’alcalde de la ciutat, Lluc Salellas i Vilar.
“El desenvolupament urbanístic d’aquesta gran superfície del carrer de Barcelona és una peça clau del present i del futur de la ciutat i, alhora, és una baula més de la cadena d’actuacions que ja vàrem començar en els anteriors mandats i que faran possible un nou carrer de Barcelona, amb una millor urbanització, més amable, amb nous desenvolupaments residencials, amb reserves importants d’habitatge protegit. Amb la modificació ajustem encara més el previst al planejament vigent, tant des del punt de vista de l’aprofitament residencial com pel que fa a la funcionalitat de la zona verda en relació amb el nou equipament educatiu”, ha explicat el regidor d’Urbanisme de Proximitat i Planejament, Lluís Martí Arderiu.
