L'AV de Santa Eugènia insisteix que es pot salvar el parc Jordi Vilamitjana
Consideren que és factible que l'actual parc coexisteixi amb el campus de Salut i reclamen que s'explorin les alternatives per finançar la compensació per cessió forçosa de terrenys privats
Nou comunicat de l'Associació de Veïns de Santa Eugènia en defensa de l'actual parc Jordi Vilamitjana. L'entitat veïnal insisteix que el paratge es pot salvar i pot coexistir amb el campus de Salut i el nou hospital Josep Trueta.
L'Associació apunta que pot "entendre els arguments legals i normatius exposats per l’Ajuntament de Girona en la desestimació" les al·legacions que van presentar, però no accepten l’afirmació que "no tenien ni tenen els recursos financers per una expropiació". En aquest sentit, asseylen que "els diners sempre són un problema però mai el fons del problema" i consideren que "els diners hi són, però ha faltat buscar- los". Sobre aquest assumpte, indiquen que "des de l’Ajuntament no s’ha treballat un projecte de finançament i s’ha optat per la via fàcil de compensació, fent servir el Parc Jordi Vilamitjana com a moneda de canvi".
Alternatives
"El Parc Jordi Vilamitjana i el Campus de Salut són coses diferents i poden coexistir perfectament", insisteixen. I apunten que "existeixen alternatives per finançar la compensació per cessió forçosa de terrenys privats, necessaris per encabir el nou Campus de Salut, que no passin per construir habitatges sobre el parc Jordi Vilamitjana amb l’únic objectiu de lucrar i compensar a la part privada i solucionar una necessitat financera de l’Ajuntament".
Lamenten que "la definició de la proposta inicial de modificació de planejament urbanístic s’hagi fet al marge del teixit veïnal dels barris directament afectats, després d’un procés mancat de participació i escolta real amb la ciutadania". Exposen que "eEl planejament urbanístic de la ciutat ha d’estar al servei de la ciutadania i no per resoldre problemes financers de l’Ajuntament".
A més a més, l'entitat veïnal diu que defensa "un urbanisme participatiu que vagi més enllà del tràmit administratiu d’exposició pública i presentació d’al·legacions" i que "és obligació de l’Ajuntament escoltar i tenir en compte l’opinió del veïnat i de totes les entitats ciutadanes en el disseny urbanístic" dels entorns. "Poden sotmetre el projecte o projectes presentats a una consulta ciutadana", reitera l'Associació.
Des de l'associació de veïns expliquen que el parc Jordi "és imprescindible per la ciutat com a pol de socialització, esbarjo i salut" i "més encara davant el previsible creixement residencial que necessitarà d’un equilibri urbanístic per no densificar encara més els barris ja més densos de Girona". I coincideixen en "la necessitat d’habitatge assequible a la ciutat de Girona, però que la solució a aquesta mancança no passa per promoure promocions privades al parc". Recorden que "al sector hi ha promocions urbanístiques inacabades, habitatges en mans de la Sareb i una previsió de creixement residencial, que pot recaure en aquesta demanda d’habitatge sense haver de construir sobre el Parc Jordi Vilamitjana".
