La Policia Local de Salt imposa 30 multes per ús fraudulent de targetes de mobilitat reduïda
Les sancions s'han tramitat els primers vuit mesos de l'any i el 2024 es va tancar amb 60 infraccions detectades
La Policia Local de Salt ha imposat 30 sancions en els primers vuit mesos de l'any per l'ús fraudulent de la targeta de mobilitat reduïda (TMR) en vehicles. Aquesta xifra representa una reducció respecte a l'any anterior, quan es van registrar 60 multes al llarg de tot l'exercici. Segons els agents policials, els casos més habituals de picaresca detectats continuen sent l'ús de fotocòpies de la targeta o la utilització de la targeta autèntica sense que la persona titular sigui present al vehicle. Les sancions per aquestes infraccions van dels 300 als 6.000 euros, depenent de la gravetat i la reincidència.
L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha destacat en un comunicat la feina feta per la policia i atribueix la reducció de sancions d'un any per l'altre al "treball constant" de la Policia Local que està "donant resultats": "Hem aconseguit que el frau es redueixi i que les places reservades estiguin més disponibles per a qui realment les necessita: les persones amb mobilitat reduïda".
La regidora de Seguretat Ciutadana, Margarida Gallardo, ha subratllat el paper referent de Salt en aquest àmbit: "La Policia Local ha excel·lit en la detecció d'aquest tipus d'infraccions i això ha fet baixar el nombre de casos". "Continuarem posant tots els esforços per defensar un col·lectiu vulnerable que es veu perjudicat quan les targetes s'utilitzen de manera fraudulenta", afegeix.
Tot i que la major part dels casos es detecten als voltants del parc hospitalari Martí Julià, la policia també ha multat infractors en altres punts del municipi. La Policia sosté que la vigilància específica en aquestes zones ha estat "clau" per aconseguir reduir el frau. Gallardo emfatitza que l'ús inadequat de les places reservades per a persones amb mobilitat reduïda "causa un gran greuge en aquestes persones que si no poden aparcar a prop del seu destí, sovint desisteixen de fer la gestió": "Per això és cabdal garantir que es fa un bon ús de la targeta de mobilitat reduïda i evitar-ne el frau.
La Llei d'Accessibilitat de Catalunya estableix que aquestes targetes són personals i intransferibles i que cap còpia o reproducció té validesa legal.
L'Ajuntament de Salt remarca que fa anys que la policia del municipi posa el focus en aquest tipus de pràctiques fraudulentes. De fet, Salt "s'ha convertit en un municipi de referència en la lluita contra aquest tipus d'infraccions, amb jornades formatives organitzades conjuntament amb l'entitat Mifas per a policies locals i municipals d'arreu de Catalunya".
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Roba i agredeix sexualment una turista al Barri Vell de Girona
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- La primera multa per spam telefònic a Espanya: 5.000 euros per trucar un ciutadà inscrit a la Llista Robinson
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys
- Detenen un home de 23 anys per la violació d'una menor durant les Festes del Tura a Olot
- Macrocontrol per les Festes del Tura a Argelaguer: detingut per conduir drogat, sense carnet i atemptar contra els agents