Trobada internacional de l’art de la punta de coixí a Girona
El Centre Cultural La Mercè acollirà la primera Biennal de Punta Contemporània de la ciutat, que se celebrarà del 18 al 21 de setembre i reunirà artistes, puntaires i entitats de tot el món
Redacció
Girona es convertirà, aquest setembre, en la "capital internacional de la punta de coixí" amb la celebració de la primera edició de la Biennal de Punta Contemporània de la ciutat, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat. Organitzada per l’Associació de Puntaires de les Comarques Gironines, l’esdeveniment tindrà lloc del 18 al 21 de setembre al Centre Cultural La Mercè i reunirà artistes, puntaires i amants de la creació tèxtil d’arreu del món. L’activitat compta amb el suport de l’Ajuntament de Girona i la Diputació de Girona.
L’objectiu d’aquest esdeveniment és crear un espai per descobrir nous llenguatges, compartir experiències i reivindicar l’art ancestral de la punta com a expressió cultural viva i contemporània. Per això, en aquesta primera edició, els convidats seran el conjunt de països de l’est d’Europa, coneguts en conjunt per la seva llarga història en l’art de les puntes de coixí i especialment per conservar-la ben viva en l’actualitat. Entre alguns dels artistes convidats hi haurà Bistra Pisancheva, Ewa Spilla, Tina Koder, Iva Proskovà i Jana Frajkorová, entre altres.
Aquest migdia ho han explicat el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats Bartrina; la vicepresidenta segona de la Diputació de Girona, Gemma Geis i Carreras, i la presidenta de l’Associació de Puntaires de les Comarques Gironines, Mercè Rovira.
La inauguració de la Biennal es farà el 18 de setembre, a les 19 h, al Centre Cultural La Mercè, on s’oferirà un sopar. Serà en aquest espai on també es podran visitar les diverses exposicions de la Biennal: la de Jana Novak i els seus referents en les puntes; l’exposició de les artistes convidades; l’exposició col·lectiva de la Biennal, amb més de 60 artistes d’arreu del món; i la dels “Tresors de la Punta”, puntes antigues de la col·lecció de Lieve Lams (Lovaina, Flandes).
D’altra banda, al llarg dels quatre dies de la Biennal s’organitzaran visites guiades a les exposicions, als museus i a la ciutat, tallers de punta, conferències i una desfilada de moda amb puntes, un showroom d’entitats i grups de puntes i un mostra i venda de materials per al treball de les puntaires, entre altres activitats.
L'acte de cloenda
La Biennal es tancarà el diumenge, 21 de setembre, al matí, als jardins de les Pedreres, amb una trobada de puntaires i amb un acte de cloenda.
“La fortalesa de la Girona cultural és la seva pluralitat de formats, estils i disciplines que a diari es veuen. En aquest sentit, la Biennal de Punta Contemporània situa Girona com una ciutat culturalment oberta, plural i rica”, ha subratllat el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats Bartrina.
Per la seva banda, la vicepresidenta segona de la Diputació de Girona, Gemma Geis, ha destacat que “una vegada més, la ciutat de Girona i la demarcació en general demostren la seva capacitat per generar espais d’innovació cultural arrelats al territori. Amb la Biennal, volem reivindicar l’art de la punta de coixí, un símbol de saviesa manual i de constància silenciosa que mereix ser reconegut com una forma d’expressió artística contemporània”.
