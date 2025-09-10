Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La veïna de Girona Josefina Bosch fa 100 anys

La regidora de la Ciutat que Cuida de l’Ajuntament de Girona, Gemma Martínez i Villagrasa, l’ha visitat aquest matí al seu domicili

Un moment de la visita.

Un moment de la visita. / Aj. de Girona

Redacció

L’Ajuntament de Girona ha felicitat avui la veïna de Girona Josefina Bosch Vila amb motiu del seu centenari. La regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez i Villagrasa, l’ha visitat aquest matí al seu domicili, al carrer Nou.

Amb l’entrega d’un ram de flors, la regidora Martínez l’ha felicitat en nom de la ciutat i del consistori i li ha fet entrega d’una carta firmada per l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.

