La veïna de Girona Josefina Bosch fa 100 anys
La regidora de la Ciutat que Cuida de l’Ajuntament de Girona, Gemma Martínez i Villagrasa, l’ha visitat aquest matí al seu domicili
Redacció
L’Ajuntament de Girona ha felicitat avui la veïna de Girona Josefina Bosch Vila amb motiu del seu centenari. La regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez i Villagrasa, l’ha visitat aquest matí al seu domicili, al carrer Nou.
Amb l’entrega d’un ram de flors, la regidora Martínez l’ha felicitat en nom de la ciutat i del consistori i li ha fet entrega d’una carta firmada per l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.
