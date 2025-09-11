Girona dobla l’assistència a la manifestació de la Diada i reuneix 12.000 persones
L’Assemblea Nacional Catalana i altres entitats independentistes organitzen la marxa sota el lema «Més motius que mai» i centren els discursos en la llengua i l’espoli fiscal
La plaça Catalunya de Girona s’ha tenyit de groc, vermell i blau aquesta tarda, quan milers de persones s’han aplegat per arrencar la marxa de la Diada. Segons l’Ajuntament, unes 12.000 persones han recorregut els carrers de la ciutat en la manifestació convocada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i altres entitats independentistes. La marxa ha sortit puntual a les 17:14 hores i ha avançat fins a la plaça de la Copa, on ha acabat amb la connexió en directe amb Barcelona per escoltar el manifest unitari. La xifra gairebé dobla la de l’any passat, quan la mobilització va reunir unes 6.500 persones.
Des de primera hora de la tarda, la plaça Catalunya ja s’havia omplert de manifestants vinguts de tot el territori. A més de les comarques gironines, hi han arribat busos des de punts del Maresme i d’Osona. Les estelades han estat omnipresents i els crits de «in-inde-independència» o «els carrers seran sempre nostres» han marcat el to reivindicatiu de la jornada. També s’han sentit proclames contra l’estat espanyol com «puta Espanya», que s’han repetit en diversos trams del recorregut. Els encarregats d’encapçalar la mobilització han estat el secretari nacional de l’ANC, Josep Vila, i l’actor i primer tinent d’alcalde de Sant Jordi Desvalls per la CUP, Oriol Serra. En passar pel carrer Jaume I, la marxa ha sumat ritme amb l’acompanyament d’una formació musical que ha afegit color a l’ambient festiu i reivindicatiu.
«Més motius que mai»
Un cop a la Copa, l’ANC ha remarcat el lema d’aquest any, «Més motius que mai», i ha apuntat tres eixos com a arguments centrals: la defensa de la llengua, la lluita contra la desnacionalització i la denúncia de l’espoli fiscal. El secretari nacional de l’ANC, Josep Vila, ha assegurat que la manifestació no vol ser una mostra de folklore, sinó un acte de compromís polític: «Avui no estem aquí per escenificar el folklorisme. Ahir la nostra llengua va rebre un atac frontal i la vostra presència avui està carregada de molt sentit». Vila ha insistit que l’independentisme no pot quedar atrapat en el passat i ha fet autocrítica: «Volem acabar el que no vam culminar l’octubre del 2017. Estem gestionant aquella frustració i hem d’aprendre dels errors. No volem vendre fum». També ha advertit que la divisió debilita el moviment: «Mentre ens desacreditem entre nosaltres, l’espanyolisme somriu des de casa», ha reblat.
L’ambient reivindicatiu ha anat acompanyat en tot moment d’un component festiu. Molts manifestants han arribat amb famílies i colles d’amics, alguns amb pancartes pròpies i altres amb cartells que defensaven l’escola en català o denunciaven l’espoli fiscal. Les entitats organitzadores han insistit que la mobilització vol ser transversal i oberta, i que la reivindicació de la independència no pot desvincular-se de la lluita pels drets socials i per un millor finançament dels serveis públics.
La jornada ha estat acompanyada per actuacions musicals a la plaça de la Copa, amb Mikos i Koalas, Ca la Naita i Júlia Balas, que han posat música a l’espera de la connexió en directe amb Barcelona. Després de la lectura del manifest unitari, els assistents han entonat Els Segadors amb les estelades enlairades. Entre les entitats que han donat suport a la convocatòria hi havia, a més de l’ANC, Òmnium Cultural, el Consell per la República, la Intersindical i el Ciemen, entre d’altres.
