PORTES OBERTES
Les famílies dins l’ecosistema de salut mental de les comarques gironines
Dora Santamaria
Parlar de salut mentala les comarques gironines és, avui, parlar d’un ecosistema únic a Catalunya, construït al llarg de més de 30 anys amb la implicació de molts actors. Escric aquestes paraules des de dues mirades que comparteixen camí: la de persona que ha viscut la salut mental com a usuària del sistema i, des de fa uns mesos, la de representant d’un col·lectiu de famílies que conviuen, acompanyen i sostenen la vida de persones amb trastorns de salut mental.
És en aquest doble rol que prenc consciència de la magnitud del que tenim al nostre territori. Les comarques gironines són un referent en salut mental comunitària, i no és fruit de la casualitat. És el resultat de tres dècades de treball compartit, de moltes voluntats que s’han sabut trobar i d’un compromís ferm amb la dignitat de les persones.
Un dels moments més simbòlics d’aquest recorregut va tenir lloc fa més de 20 anys, quan Girona va protagonitzar un fet insòlit i valent: el tancament de la llarga estada psiquiàtrica hospitalària. L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) va liderar la transformació cap a un model comunitari que deixava enrere la institucionalització i apostava per una xarxa de serveis integrada, propera, transversal i centrada en la persona.
Aquest teixit d’atenció i suport és el que coneixem com a ecosistema de salut mental gironí. Un sistema que ha crescut amb l’aportació indispensable d’entitats que han nascut amb aquesta mirada comunitària i que són part estructural del model: la Fundació Support-Girona, la Fundació Drissa i, amb orgull, l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, entre altres grans organitzacions com La Fageda, i moltíssimes altres d’arreu de la demarcació. Totes elles treballant estretament amb els serveis públics de salut, atenció primària, serveis socials, educació, justícia o ocupació, compartint processos d’atenció i cura.
Tothom des del seu lloc i amb funcions diferents, però compartint, de forma majoritària, una mateixa visió: una atenció a la salut mental centrada en les persones i compromesa amb els drets humans.
M’agrada escoltar aquells professionals que recorden que no hi ha res més disfuncional que un hospital. L’ingrés ha d’existir i garantir-se quan és necessari —perquè, de vegades, la persona el necessita—, però hem d’orientar tot el sistema a evitar que s’hi arribi. I això només és possible si hi ha prevenció, suport i acompanyament adequat en l’entorn natural de la vida de les persones.
Aquí és on veig jo la veritable transformació per la qual hem de continuar treballant: que aquest model que hem construït entre tots garanteixi el dret a una vida digna, amb els recursos adients per cobrir l’ampli ventall de necessitats. Perquè els reptes són encara molts, i els fronts oberts, diversos.
Les famílies hem estat, i continuem essent, una baula imprescindible d’aquesta xarxa. Som qui sosté, qui acompanya, qui viu l’angoixa del present i la incertesa del futur dels fills i filles, però també qui manté l’esperança. Coneixem els límits del sistema, però també la força de la comunitat. Per això, no podem ser només espectadores, sinó agents actius del sistema, amb veu pròpia i drets propis.
Des de l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, portem més de 25 anys vivint de primera mà aquesta transformació. I sí, ens sentim orgulloses del camí recorregut. Però també sabem que moltes famílies continuen vivint situacions de desesperació. I per això, no podem caure en la complaença.
Recordo perfectament la primera vegada que vaig sentir parlar de drets. Va ser aquí, a Girona. I és des d’aquesta convicció que treballem per la transformació, perquè les famílies no siguem vistes com a recursos informals, sinó com a titulars de drets i aliades indispensables en el camí cap a la recuperació i la inclusió.
L’ecosistema de salut mental de les comarques gironines és una història col·lectiva de valentia, dignitat i compromís comunitari que ha de seguir millorant.
I les famílies, com sempre, hi hem estat. Hi som. I hi seguirem sent.
Totes les persones que ho necessitin poden contactar amb Família i Salut Mental a la nostra seu: Hotel d’Entitats de Girona (C/Rutlla 22), de dilluns a divendres, de 9 o 19 h - www.familiaisalutmental.cat
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Roba i agredeix sexualment una turista al Barri Vell de Girona
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- La primera multa per spam telefònic a Espanya: 5.000 euros per trucar un ciutadà inscrit a la Llista Robinson
- Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys