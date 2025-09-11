Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Onze a les dotze a la plaça del Vi de Girona

Acte organitzat per l'ADAC, el Forn i l'Ateneu 24 de Juny

Girona. Plaça del Vi. Balco Ajuntament. Acte "l'onze a les dotze" de la Diada de Catalunya 11S de 2025 organitzat per ADAC, El Forn i l’Ateneu 24 de Juny. Bandera estelada independentista. / Aniol Resclosa / DDG

Tapi Carreras

Girona

Acte massiu a la plaça del Vi de Girona per l'acte l'"Onze a les dotze" que organitzen, cada any al migdia, per la Diada Nacional de Catalunya tres entitats: l'ADAC, el Forn i l'Ateneu 24 de Juny.

L'acte ha començat amb una salutació i l'actuació musical d'Els Combatents.

Hi ha hagut un parlament en nom del col·lectiu País Valencià Carme Miquel i s'ha llegit un manifest. L'acte presentat per Julieta Cortina ha acabat amb el Cant del Poble i els Segadors, interpretat per la Coral de l'ADAC.

Tot plegat, amb una pancarta en record dels activistes morts recentment Joan Rocamora i Quim Pelegrí i amb una estelada al balcó de la façana principal de l'Ajuntament de Girona.

