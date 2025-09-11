Rentat de cara a l'edifici de la Punxa de Girona
S'han de canviar una vintena de petxines verdes de la cúpula, reparar un tram d'estucat bufat i repassar l'esgrafiat
Rentat de cara de l'emblemàtic edifici de la Casa Teixidor (coneguda popularment com la Punxa pel seu element més característic). Aquests dies, els operaris estan acabant de col·locar una bastida que cobreix la torre de l'immoble, obra de l'arquitecte Rafael Masó. Les tasques s'estan fent de baix a dalt, fins a la cúpula, on hi ha les mítiques petxines amb tonalitats verdoses. Està previst fer-hi tasques de reparació durant tres o quatre mesos i contempla el canvi d'una vintena de peces del teulat, la reparació de part de l'estucat que està bufat i de repassar l'esgrafiat del molí que recorda el seu passat vinculat a l'edifici de la Farinera Teixidor, a pocs metres de la Punxa. La inversió serà d'uns 70.000 euros.
Serà la reforma exterior més notable des que el 14 de juliol de 2006 un llamp va caure sobre la cúpula de l'edifici i va malmetre multitud de peces. El forat i la reparació va propiciar que, durant un temps, la Punxa fos pol d'atracció mediàtica. La seva reparació va ser minuciosa per respectar la noblesa de l'edifici. Les escates de ceràmica vidriada és una reminiscència modernista no són fàcils de reproduir. Hi ha pocs establiments especialitzats capaços de portar-ho a terme. L'encàrrec es va fer l'empresa Can Coromina de la Bisbal.
Una bona previsió
El Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona va adquirir l'edifici, ubicat al xamfrà entre el parc Central i el carrer Santa Eugènia, l'any 1979. L'actual president del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Girona, Antoni Bramon, detalla que havien detectat que almenys havien caigut una desena de petxines i que altres estan esclovellades.
Calcula que caldran canviar-ne una vintena. Però s'ha estalviat un mal de cap gràcies a la previsió de les Juntes anteriors del Col·legi. Quan va caure el llamp que va malmetre greument la cúpula, van fer un encàrrec de peces molt superior al que requerien en aquell moment. I de les quatre formes de petxina diferents que conformen el teulat. Les que van sobrar es van guardar. Ara, són les que podran fer servir. Bramon ha detallat que es faran altres intervencions a la façana com ara a l'esgrafiat del molí i a l'estucat.
Edifici visitable
De fet, el president del col·legi de l'arquitectura tècnica detalla que el rentat de cara que es farà a l'exterior també s'està fent poc a poc a l'interior. L'objectiu és "que la Punxa tingui vida". La idea és fer-lo visitable de manera regular per mitjà de la Fundació Rafael Masó. No van tan ràpid com voldrien "per un tema de permisos" i perquè volen ser molt cursos amb tots els elements i mesures antiincendis per ser respectuosos amb l'edifici patrimonial. Espera tnir-ho a punt cap a la primavera de l'any vinent. A més, a la tercera planta volen posar la biblioteca existent a disposició d'escoles i instituts. "Que els alumnes vinguin i remenin", indica Bramon.
