Salt celebra la Diada Nacional de Catalunya
El taller de teatre del Centre de Recursos de la Gent Gran ha recitat fins a nou poemes
Redacció
El municipi de Salt ha celebrat avui, dia 11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya amb un acte institucional que s’ha dut a terme a la plaça Lluís Companys, just al davant de l’Ajuntament de Salt. Prop de 200 personeshan participat en aquest acte institucional que ha obert l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, amb la lectura del manifest en motiu de la Diada Nacional de Catalunya.
En el seu discurs, Viñas ha posat en relleu que els ajuntaments “som la primera trinxera en la defensa dels drets nacionals, lingüístics i socials de la ciutadania. Els ajuntaments, com a institucions més properes al poble, hem d’actuar amb fermesa i responsabilitat per garantir la cohesió social i la llibertat del nostre país.” En aquest sentit, l’alcalde saltenc ha emfatitzat la situació que viu la llengua catalana a casa nostra i els constants atacs que des de determinades administracions s’orquestren per arraconar el català i ha fet referència a la recent sentència del TSJC que suposa una altra pedra de toc per la llengua catalana dins del sistema educatiu del país.
“Sense llengua no hi ha nació i sense cultura no hi haurà sobirania. Per això, avui també reivindiquem la necessitat urgent de protegir i promoure el català com a llengua pròpia, comuna i vertebradora del país. El català no és només un dret: és un deure col·lectiu. Cal garantir-ne l’ús a l’escola, a l’administració, als mitjans i a la vida pública, com a expressió viva del nostre projecte nacional.”
En relació al procés nacional, el manifest ha fet incidència al fet que “des dels ajuntaments, volem tornar a ser motor de país. Apostem per un municipalisme actiu, organitzat i decidit, que posi al centre les necessitats de la ciutadania, però també el projecte de país. Volem ajuntaments sobirans en una Catalunya lliure, justa i democràtica.”
L’acte, que ha comptat amb la presència de la majoria de regidors dels grups municipals presents al plenari municipal, ha continuat amb la lectura dramatitzada de poemes, que ha anat a càrrec del Taller de Teatre del Centre de Recursos de la Gent Gran de Salt. En concret, han llegit fins a nou poemes d’autors com Joana Raspall, Miquel Martí i Pol, Ovidi Montllor, Maria Mercè Marçal o del saltenc Salvador Sunyer i Aimeric, com el poema Himne amb la senyera, amb què s’ha tancat aquesta part de l’acte.
La Coral Tribana ha agafat el relleu a la lectura de poemes per posar-hi la nota musical amb la interpretació de les peces El cant del poble i Tot el poble cantarà, que han precedit l’himne nacional de Catalunya Els Segadors, que ha servit per tancar l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Salt.
