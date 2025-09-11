Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Torna la Marxa de torxes pel Barri Vell de Girona

Les imatges de la Marxa de les Torxes de Girona

Les imatges de la Marxa de les Torxes de Girona

Veure Galeria

Girona escales catedral barri vell marxa de Torxes que organitza Òmnium Gironès / Marc Martí / DDG

Redacció

Redacció

Girona

Girona va acollir aquest dimecres a la nit la Marxa de Torxes que organitza Òmnium Gironès la vigília de la Diada. L’any passat no es va fer i aquest any s’ha volgut recuperar la tradició. La Marxa va començar amb l’actuació del músic i poeta osonenc Guillem Ramisa a les escales de la Catedral. Cap a dos quarts d’onze de la nit, es va iniciar la Marxa de torxes pels carrers del Barri Vell amb l’ambientació de la Fal·lera Gironina i els Diables de l’Onyar. A la plaça del Vi, es va cloure l’acteamb el Cant dels Segadors i l’encesa d’un gresol. La lectura del manifest polític final va anar a càrrec del gestor i activista cultural Quim Marcé, director del Teatre de Bescanó i la Sala La Mirona de Salt. Les torxes es poden comprar prèviament per 5 euros (3 euros els socis d’Òmnium).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents