Torna la Marxa de torxes pel Barri Vell de Girona
Girona va acollir aquest dimecres a la nit la Marxa de Torxes que organitza Òmnium Gironès la vigília de la Diada. L’any passat no es va fer i aquest any s’ha volgut recuperar la tradició. La Marxa va començar amb l’actuació del músic i poeta osonenc Guillem Ramisa a les escales de la Catedral. Cap a dos quarts d’onze de la nit, es va iniciar la Marxa de torxes pels carrers del Barri Vell amb l’ambientació de la Fal·lera Gironina i els Diables de l’Onyar. A la plaça del Vi, es va cloure l’acteamb el Cant dels Segadors i l’encesa d’un gresol. La lectura del manifest polític final va anar a càrrec del gestor i activista cultural Quim Marcé, director del Teatre de Bescanó i la Sala La Mirona de Salt. Les torxes es poden comprar prèviament per 5 euros (3 euros els socis d’Òmnium).
