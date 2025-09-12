ERC vota dijous el candidat d'ERC a Girona per al 2027: Manyé o Puigtió
Els militants estan convocats a una assemblea per escollir entre l'exdelegat territorial d'Educació i el líder del Moviment Gironí
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) comença la precampanya electoral per les eleccions del maig del 2027 a la ciutat de Girona. Després que l'actual cap de llista, Quim Ayats, anunciés que no repetiria al capdavant de la formació republicana als propers comicis locals, els militants estan convocats aquest dijous 18 de setembre a unes eleccions primàries que haurien de servir per escollir el nou alcaldable. Hi ha dos caps visibles que es disputen aquesta plaça: l'exdirector dels Serveis Territorials d'Educació a Girona, Adam Manyé, i el líder de moviment Gironí, Marc Puigtió. Les votacions es faran a la nova seu de la formació republicana al carrer Joaquim Vayreda, al barri Devesa- Güell.
Manyé va ser inspector d’Educació als serveis territorials del departament d’Educació a Girona entre els anys 2015 i 2021 i delegat dels Serveis territorials d'Educació des de meitats del 2021 fins a finals del 2024. Abans havia exercit de professor i havia estat implicat en moltes entitats en defensa de la llengua catalana així com director dels serveis territorials del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de Tarragona entre els anys 2007 i 2011.
Puigtió és, actualment, vicepresident del Consell Comarcal del Gironès, vicepresident del Consorci Benestar Gironès-Salt i exalcalde de Sant Julià de Ramis i Medinyà, on encara és regidor d'Hisenda tot i que viu a la ciutat de Girona. De professió, és enginyer d’Edificació.
Puigtió ha acceptat presentar-se a les primàries d'Esquerra tot i que ha manifestat que a les eleccions no lluirà les sigles del partit ja que la seva formació vol anar més enllà d'ERC, a l'estil de la CUP i Guanyem.
Diversos escenaris
Segons els resultats d'aquesta votació caldrà veure quins passos hi ha dins d'Esquerra. Per exemple, que passarà amb ERC si guanya Puigtió i aquest manté el rebuig a les sigles que ara mateix li permeten ser regidor i conseller comarcal. I si guanya Manyé, caldrà veure si Puigtió manté que es presentarà igualment a les eleccions amb la plataforma Moviment Gironí. En resum si hi haurà dues candidatures a les eleccions del 2027 amb olor d'ERC o si només una i quina.
