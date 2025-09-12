Girona posa en marxa dilluns la Zona de Baixes Emissions
Tots els vehicles amb domicili a la ciutat podran seguir circulant dins d’aquesta zona i només tindran l'accés privat els vehicles sense etiqueta ambiental i de fora de Girona
La zona de baixes emissions (ZBE) de Girona començarà a funcionar aquest dilluns 15 de setembre. El perímetre de la ZBE de Girona engloba des del parc de la Devesa fins al carrer d’Emili Grahit i des del carrer del Riu Güell fins al carrer del Carme i el Barri Vell.
Tots els vehicles amb domicili a la ciutat podran seguir circulant dins d’aquesta zona igual com fan ara i tal com estableix l’Ordenança de la ZBE, igual que els vehicles amb etiqueta ambiental (0, ECO, C i B), siguin d’on siguin. Cal tenir en compte, però, que els vehicles sense etiqueta ambiental que s’incorporin l’any 2025 o posteriors al Registre Municipal de Vehicles de la ZBE no seran exempts.
Tal com preveu l’Ordenança de la ZBE de Girona, els vehicles sense etiqueta ambiental (per la sebava antiguitat) i de fora de Girona que hagin d’entrar a la ZBE per, principalment, la seva funció mèdica, d’emergència, de seguretat, laboral o perquè siguin de persones amb pocs recursos, hauran d’estar inscrits en el Registre Municipal de Vehicles de la ZBE per atendre’s a l’exempció i comptar amb l’autorització temporal per poder-hi accedir. Aquesta sol·licitud ja es pot fer a través del web https://zbe.cat/autorizations
L'horari de restriccions
L’horari de les restriccions per entrar a la ZBE per als vehicles contaminants de fora de Girona serà de les set del matí a les vuit del vespre de dilluns a divendres en dies laborables, tal com recomana la Generalitat i com serà d’ús comú en la resta de municipis de 50.000 habitants, aquells obligats a establir una ZBE. Tot i això, els vehicles sense etiqueta ambiental de fora de Girona podran continuar-hi accedint 24 dies l’any dins l’horari amb restriccions. En aquests casos, no serà necessari sol·licitar cap permís.
- Dos morts en un xoc frontal a l'N-II a Vidreres
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- El cuida 24 dies i hereta gairebé un milió: la història de la infermera que no va sortir tan bé com esperava
- Carta d'un lector: 'Quina imatge més penosa de la ciutat s’emportaran els turistes!
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- L'Estat aprova el projecte de traçat per connectar l'AP-7 amb la variant de Figueres pel sud
- Xocolates Torras obre una botiga amb projecció immersiva a la fàbrica de Cornellà del Terri