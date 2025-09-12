El PSC de Girona lamenta l’estat d’abandonament de la futura Casa de la Tecnologia
Els socialistes alerten de la deixadesa i la manca de manteniment del Xalet Soler i del seu entorn, que ja s’afegeix a la degradació de l’entrada sud de Girona
El grup municipal del PSC - Girona pel Canvi ha denunciat avui la situació de deixadesa, brutícia i abandonament que pateix el Xalet Soler, edifici destinat a acollir la futura Casa de la Tecnologia. Segons els socialistes, les obres de reforma iniciades l'abril de 2024 es van aturar l’agost de l’any passat i encara no hi ha cap informació clara per part del govern municipal sobre quan es reprendran.
La portaveu del grup, Bea Esporrín, ha lamentat que “mentre el govern calla, el projecte es deteriora i el Xalet Soler es veu envoltat de males herbes i sense manteniment, la qual cosa malmet la imatge d’un espai patrimonial i posa en risc la integritat de l’edifici”, ha assenyalat la portaveu socialista en un comunicat.
Des del PSC - Girona pel Canvi recorden que el projecte de la Casa de la Tecnologia -que preveu incloure el Museu de les Matemàtiques, un laboratori d’innovació social i un espai dedicat a usos educatius i socials-, havia de ser “un motor cultural, educatiu i científic per a la ciutat”, però ara aquest projecte es troba “encallat i en una situació d’abandonament preocupant”. “És inconcebible que un projecte anunciat com a estratègic per a Girona hagi quedat en silenci i amb un entorn que transmet més decadència que oportunitats” ha remarcat Esporrín.
Els socialistes també alerten que aquesta situació s’afegeix a l’estat de degradació d’edificis i infraestructures que configuren l’entrada sud de la ciutat. “Es tracta d’un dels primers punts que veuen els qui arriben a Girona i que hauria de ser una carta de presentació digna, no pas un espai de deixadesa” han remarcat.
Per això, el PSC - Girona pel Canvi reclama al govern municipal que reprengui les obres amb celeritat i garanteixi el manteniment mínim de l’edifici i del seu entorn. “Cal tenir clar quines seran les pròximes passes i terminis per evitar que la desídia acabi fent malbé un projecte i un patrimoni que podrien ser una gran oportunitat per a Girona” ha conclòs Esporrín.
