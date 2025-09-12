Salt obres les preinscripcions per a les 319 places del programa "Juguem?"
El projecte preveu activitats molt diverses des de percussió, ball, costura o pumptrack, passant per futbol, voleibol o tenis, entre d’altres i amb un preu de 15 euros tot el curs
Redacció
L’Ajuntament de Salt obre dilluns que ve les preinscripcions per a les activitats extraescolars del programa ‘Juguem?’ del curs 2025-2026, que enguany ofereix fins a 319 places en disciplines diverses adreçades a infants i joves del municipi i amb un preu de 15 euros per a tot el curs. Els preus competitius responen a la voluntat de facilitar l’accés a aquestes extraescolars a qualsevol família del municipi i garantir que els infants i joves puguin participar-hi i que el preu no sigui en cap cas un entrebanc.
Les activitats programades inclouen percussió, ball, pumptrack, tenis, multiesport, costura, futbol femení i masculí, voleibol i bàsquet, adaptades a diferents edats des de primària fins a l’ESO. A més, es manté el conveni amb l’Escola de Circ de Salt, que ofereix circ infantil i juvenil amb tarificació social, gestionat directament des de l’Ateneu Popular de la Coma Cros i en aquest cas el preu de la participació es fa amb una tarificació social per als infants i joves del municipi de Salt.
El procés de preinscripció estarà obert del 15 al 24 de setembre a través del portal inscripcions2.salt.cat
o de manera presencial al Punt de Suport de l’OME (carrer Major, 163), en horari de 9.30 h a 13.30 h. El resultat del sorteig es publicarà el 26 de setembre, i del 29 de setembre al 10 d’octubre es formalitzaran les inscripcions. Les activitats començaran la setmana del 13 d’octubre i s’allargaran fins al 30 de maig de 2026, seguint el calendari escolar.
L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha destacat que “el programa ‘Juguem?’ és una eina fonamental per garantir l’accés dels infants i joves de Salt a activitats extraescolars de qualitat, que afavoreixen la cohesió social i fomenten la participació”.
Per la seva banda, la primera tinent d’alcalde de Drets Socials i Ciutadania, Fanny Carabellido, ha posat en valor que “aquest curs oferim 319 places i una gran varietat de disciplines, amb opcions que abracen des de l’esport fins a la cultura i la creativitat, per donar resposta als interessos i necessitats dels nostres infants i joves”.
Amb el ‘Juguem?’, Salt reafirma el seu compromís amb una oferta extraescolar accessible, diversa i arrelada al municipi.
