Treballs d'asfaltatge del camí dels Metges

El termini dels treballs a Cassà de les Selva és de dos mesos i el cost és d'uns 130.000 euros

Els treballs d'asfaltatge d’un tram del camí dels Metges a la zona dels refugis de les Gavarres ha començat recentment. Els treballs es fan al, l terme municipal de Cassà de la Selva. Actualment, el camí presenta una pavimentació insuficient, amb una capa de subbase compactada que no garanteix unes condicions òptimes de seguretat, accessibilitat i conservació. El tram afectat supera els 500 metres i el cost dels treballs és d'uns 130.559 euros. Els treballs van a càrrec de l'empresa Agustí Masoliver SA i l' actuació compta amb el finançament de la Diputació de Girona. El termini de les obres és de dos mesos.

Es considera que la pavimentació amb asfalt proporcionarà una superfície més estable, millorant les condicions de circulació i reduint el risc d’accidents. I inclourà la implantació d’un sistema de drenatge que evitarà acumulacions d’aigua i l’erosió del terreny, allargant la vida útil de la infraestructura. A més, la consolidació del camí minimitzarà l’impacte de l’erosió i contribuirà a la seva sostenibilitat a llarg termini, evitant intervencions constants de manteniment.

L’adequació d’aquesta via afavorirà la mobilitat de veïns, serveis d’emergència i altres usuaris, especialment en condicions climatològiques adverses i s'emmarca en la planificació municipal de millora de les infraestructures rurals i compleix amb la normativa vigent en matèria de seguretat viària i ordenació del territori

