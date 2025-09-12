Veïns al voltant de l'escola de Santa Eugènia volen evitar el tall permanent d'un carrer
Recullen firmes en contra del projecte de "pacificació" que impulsa l'Ajuntament i que evitaria el pas de vehicles pel carrer Mare de Déu de la Salut
Un grup de veïns al voltant del col·legi de Santa Eugènia de Girona s'està mobilitzant amb l'objectiu d'evitar que es talli, de manera permanent, el carrer Mare de Déu de la Salut. Asseguren que hi ha alternatives i que els hi generaria diferents problemàtiques, per exemple l'eliminació de 25 places d'aparcament i haver de fer una volta en cotxe, que segons apunten seria de fins a deu minuts, per poder arribar al seu destí. "S'ha posat de moda tallar carrers però hi ha mesures més fàcils", indica una de les portaveus dels veïns que s'estan mobilitzant. Per exemple, indica, es podrien posar pilones que es puguin pujar o baixar amb un comandament o "posar agents cívics, que és que hi havia fa dos o tres anys".
Indiquen que, en poc temps, han recollit unes 230 firmes en contra de la possible "pacificació" del carrer, sobretot dels blocs de pisos del mateix carrer Mare de Déu de la Salut i també el carrer de la Maçana, que quedaria afectat per la prohibició de girar-hi. Estan treballant també, per presentar una moció ciutadana perquè es porti a debat i votació en en ple municipal. A poder ser, a la sessió plenària del mes d'octubre. A més, volen reunir-se amb l'Associació de Veïns i Veïnes de Santa Eugènia perquè els doni un cop de mà.
Des del grup, lamenten que des de l'Ajuntament se'ls hi hagi explicat "quan ja ho tenen decidit". "Primer no s'hauria de parlar amb els veïns?", es pregunten. "Però no, ells fan i després t'ho diuen", reiteren.
Apunten que l'escola ja té un pati "preciós" per fer-hi activitats i consideren que "no necessiten ocupar el carrer permanentment".
Assenyalen que els han explicat que el cost dels treballs per impedir al pas al carrer Mare de Déu de la salut serà d'uns 140.000 euros. Una despesa que consideren molt elevada. Finalment, es pregunten per què "no tallen la carretera Barcelona per l'escola Vedruna o el carrer Bisbe Lorenzana pel col·legi Verd?".
Altres talls a les escoles
El tall permanent de carrers a l'entorn de centres educatius s'està fent progressivament a la ciutat. N'hi ha a la seu del Casal Cartañà de l'institut Ermessenda, al Fedac Sant Narcís, a l'escola Cassià Costal , l'escola Joan Bruguera o a l'escola Marta Mata, entre d'altres. Recentment s'ha aplicat també a l'escola Àgora, Precisament aquí, els veïns del sector sud de Sant Narcís han mostrat la seva oposició a aquesta mesura. Des de l'Associació de Veïns de Sant Narcís Sud s'ha lamentat que durant tot el procés de plantejament del projecte no es comptés amb ells i preveuen accions les properes setmanes.
