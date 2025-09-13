Girona escull l'empresa que hauria d'acabar la coberta de la pista de Fontajau
És el tercer intent que fa l'Ajuntament ja que en les altres dues ocasions, l'adjudicatària va deixar l'obra a mig fer
L'Ajuntament de Girona ja ha escollit l'empresa que haurà d'acabar la pista coberta poliesportiva al barri de Fontajau, al parc de la Guingueta. Al concurs públic s'hi van presentar dues empreses i la d'Aglomerats Girona SA ha estat considerada la millor oferta. El pressupost base de l'Ajuntament era de 715.509,34 euros i la firma guanyadora ho preveu fer cobrant 642.169,59 euros. La finalització de la coberta de la pista, que està a mig construir perquè les dues anteriors adjudicatàries la van deixar a mig fer, és la primera de les dues fases que es preveuen executar. La segona és la col·locació de 396 plaques solars en aquest nou teulat. Aquest apartat també està a licitació i hi ha hagut un total de vuit empreses que han presentat ofertes. Ara mateix s'està valorant la millor oferta perquè s'ha considerat que cau en una presumpció d'anormalitat ja que representa una baixa del 59,99% en relació al pressupost aprovat. Ha indicat que pot fer la implantació de les plaques fotovoltaiques per 90.902,92 euros quan l'Ajuntament ho estimava en 227.184,05 euros. Per això, s'ha d'avaluar si el pla de treball presentat i alguns costos de material són factibles per tal de tirar endavant l'obra.
Les mides
Un cop construïda, la coberta tindrà una superfície de 1.750 metres quadrats, una inclinació de cinc graus i estarà orientada pràcticament en direcció sud. A l’obra també s’inclou la instal·lació de l’enllumenat, que consistirà a col·locar focus LED, i s’adequarà l’entorn. En aquest espai és on, tradicionalment, el barri de Fontajau celebra la seva Festa Major.
Les plaques solars seran una instal·lació d’autoconsum col·lectiu, de manera que la potència generada s’injectarà a la xarxa i serà consumida per instal·lacions de l’Ajuntament situades a menys de 2.000 metres de la producció. Es calcula que et suposarà un estalvi econòmic pel consistori de 50.000 euros anuals.
Una història feta d'entrebancs
Aquesta és la tercera vegada que l'Ajuntament intenta construir la coberta de la pista de Fontajau. Va ser l'any 2017 quan l'Associació de Veïns del barri de Fontajau va reclamar millores en aquest espai i una de les propostes seleccionades en els pressupostos participats del 2017 i del 2018. No va ser fins a principis de 2019 que l'Ajuntament va treure un primer concurs públic que va ser adjudicat a UTE Comsa Service Facility Management i Comsa, però el contracte es va anul·lar per incompliments.
Comsa va començar els treballs i va aixecar els pilars al voltant de la pista que van quedar a mig fer. L'empresa només va fer un 15% dels treballs previstos i va al·legar que no podia aconseguir el material necessari per enllestir la coberta. De fet, hi va haver un procés judicial pel mig, ja que una sentència obligava l'Ajuntament a indemnitzar la companyia amb 12.000 euros perquè tenia dret a cobrar un 3% dels treballs que encara quedaven pendents.
A l'estiu de 2021 es va treure una segona licitació, adjudicada a finals d'aquell mateix any a Solid Building, que tampoc va acabar les obres. Aquesta vegada va ser per l'encariment dels preus dels materials de construcció a causa de l'esclat del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna el març de 2022. Solid Building havia de fer els treballs per 492.539,86 euros.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- El cuida 24 dies i hereta gairebé un milió: la història de la infermera que no va sortir tan bé com esperava
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- Girona posa en marxa dilluns la Zona de Baixes Emissions
- Dos morts en un xoc frontal a l'N-II a Vidreres
- Un jove banyolí fent de diplomàtic als Estats Units
- Una dona conviu més d'un any amb el cadàver momificat de la seva mare
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys