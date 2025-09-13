Intent de «punxarodes» a l’AP-7: fugida temerària i detenció a Sant Julià de Ramis
Un ciutadà alerta que un vehicle li fa senyals per aturar-se, els Mossos el localitzen i acaben interceptant-lo després d’una persecució per l’autopista
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres passat, 11 de setembre, el conductor d’un vehicle que intentava fer aturar un altre cotxe a l’AP-7 amb el mètode del «punxarodes». L’home, que va fugir temeràriament quan va ser localitzat, està acusat de conducció temerària i desobediència. Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de nou del matí, quan un ciutadà que circulava per l’autopista va denunciar que un vehicle li feia senyals perquè s’aturés. Coneixedor d’aquest tipus de paranys utilitzats per robar a les vies ràpides, va decidir no fer-ho i va alertar immediatament la policia, aportant la descripció del cotxe sospitós.
Amb aquesta informació, patrulles dels Mossos van detectar el vehicle circulant en sentit Barcelona. El conductor, en veure’s descobert, va desobeir les ordres d’aturar-se i va iniciar una fugida a gran velocitat, posant en risc la resta d’usuaris de la via i obligant-ne alguns a frenar bruscament. Finalment, cap a les 9.50 hores, el vehicle va ser interceptat a Sant Julià de Ramis i el seu conductor detingut. L’endemà, 12 de setembre, l'individu de 56 anys va passar a disposició judicial.
«Mètode del peruà» o «punxarodes»
El sergent de la Unitat Operativa de Mobilitat dels Mossos, Raúl Oliva, va explicar a Diari de Girona que «el més extens que ens trobem a l’AP-7 són els furts per distracció». Dins d’aquesta tipologia, destaca especialment el que anomenen «mètode del peruà» o «punxarodes». «Els lladres trien prèviament una víctima i la segueixen. Aleshores, li fan senyals per fer-li creure que té una avaria, com una roda punxada. Quan la víctima s’atura, un dels lladres baixa i la distreu portant-la cap al darrere del cotxe. Mentrestant, un altre aprofita per robar objectes de valor de dins el vehicle», va detallar.
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- El cuida 24 dies i hereta gairebé un milió: la història de la infermera que no va sortir tan bé com esperava
- Girona posa en marxa dilluns la Zona de Baixes Emissions
- Dos morts en un xoc frontal a l'N-II a Vidreres
- Un jove banyolí fent de diplomàtic als Estats Units
- La DGT alerta: aquestes vuit noves normes per a ciclistes i motoristes ja estan en vigor
- Una dona conviu més d'un any amb el cadàver momificat de la seva mare