Intent de «punxarodes» a l’AP-7: fugida temerària i detenció a Sant Julià de Ramis

Un ciutadà alerta que un vehicle li fa senyals per aturar-se, els Mossos el localitzen i acaben interceptant-lo després d’una persecució per l’autopista

Imatge d'arxiu d'un detingut pels Mossos d'Esquadra / Mossos d'Esquadra

Tony Di Marino

Sant Julià de Ramis

Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres passat, 11 de setembre, el conductor d’un vehicle que intentava fer aturar un altre cotxe a l’AP-7 amb el mètode del «punxarodes». L’home, que va fugir temeràriament quan va ser localitzat, està acusat de conducció temerària i desobediència. Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de nou del matí, quan un ciutadà que circulava per l’autopista va denunciar que un vehicle li feia senyals perquè s’aturés. Coneixedor d’aquest tipus de paranys utilitzats per robar a les vies ràpides, va decidir no fer-ho i va alertar immediatament la policia, aportant la descripció del cotxe sospitós.

Amb aquesta informació, patrulles dels Mossos van detectar el vehicle circulant en sentit Barcelona. El conductor, en veure’s descobert, va desobeir les ordres d’aturar-se i va iniciar una fugida a gran velocitat, posant en risc la resta d’usuaris de la via i obligant-ne alguns a frenar bruscament. Finalment, cap a les 9.50 hores, el vehicle va ser interceptat a Sant Julià de Ramis i el seu conductor detingut. L’endemà, 12 de setembre, l'individu de 56 anys va passar a disposició judicial.

«Mètode del peruà» o «punxarodes»

El sergent de la Unitat Operativa de Mobilitat dels Mossos, Raúl Oliva, va explicar a Diari de Girona que «el més extens que ens trobem a l’AP-7 són els furts per distracció». Dins d’aquesta tipologia, destaca especialment el que anomenen «mètode del peruà» o «punxarodes». «Els lladres trien prèviament una víctima i la segueixen. Aleshores, li fan senyals per fer-li creure que té una avaria, com una roda punxada. Quan la víctima s’atura, un dels lladres baixa i la distreu portant-la cap al darrere del cotxe. Mentrestant, un altre aprofita per robar objectes de valor de dins el vehicle», va detallar.

