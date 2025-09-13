El PP inicia el curs polític a Girona amb crítiques al PSOE i al Govern català
El dirigent català dels populars, Alejandro Fernández nega una crisi interna pel relleu de Veray i destaca que el diputat continuarà amb responsabilitats institucionals a Girona
El Partit Popular ha escollit Girona per donar el tret de sortida al curs polític a Catalunya. La Casa de Cultura ha acollit aquest dissabte una jornada organitzada per la formació política amb la participació de la portaveu adjunta del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo; el president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, i el diputat gironí Jaume Veray. L’acte ha servit tant per transmetre missatges interns a la militància com per llançar dures crítiques contra el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i contra el president de la Generalitat, Salvador Illa.
El dirigent gironí Jaume Veray, diputat al Parlament i portaveu municipal a l’Ajuntament de Girona, ha centrat la seva intervenció en animar la base del partit. «Hem comentat com està Catalunya, cap on hem d’anar i què hem de fer des del partit per poder demostrar que el projecte del Partit Popular és el que necessita Catalunya i Espanya», ha afirmat. Veray ha subratllat la tasca dels militants de Girona i els ha encoratjat a «continuar treballant encara més» per aconseguir els objectius de la formació. Així mateix, el president del PP català, Alejandro Fernández, ha aprofitat les preguntes dels mitjans per carregar contra el Govern de Sánchez. Segons ha dit, l’ambient polític d’aquest inici de curs «sembla igual que l’anterior» i ha responsabilitzat el PSOE de la manca d’entesa entre govern i oposició. «Qui va decidir aixecar murs i cordons sanitaris va ser Pedro Sánchez», ha assegurat, i ha afegit que «és el PSOE qui ha decidit trencar des del minut u qualsevol mena de relació amb el Partit Popular».
«Una torre de Babel»
Fernández també s’ha referit a la proposta d’Illa perquè el català sigui reconegut com a llengua oficial a la Unió Europea. Ha considerat que «la llengua oficial a tot el territori a Espanya és l’espanyol, com a França és el francès» i que la majoria de països europeus no volen «obrir un meló» que podria convertir les institucions comunitàries «en una torre de Babel». Segons ell, la decisió final dependrà de Brussel·les i «no sembla que hagi de canviar». El dirigent del PP català ha contestat igualment sobre el recurs que Illa ha anunciat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la diversos articles del decret que blinda el català com a llengua vehicular a les escoles. Fernández ha remarcat que el president de la Generalitat «té tot el dret del món a presentar el recurs que vulgui, però té encara més obligació de complir sentències». En aquest sentit, ha exigit que l’Estat de dret faci complir la resolució judicial i ha reiterat que el PP vetllarà perquè «la legalitat es compleixi a Catalunya».
Així mateix, el president del PP català ha carregat igualment contra les negociacions entre el Govern central i l’independentisme. «Difícilment puc unir-me a algú que negocia els assumptes rellevants de Catalunya sense llum ni taquígrafs, de manera absolutament opaca, amb un pròfug de la justícia», ha assenyalat. «Això, a més d’immoral, és profundament antidemocràtic», ha sentenciat.
En clau interna, Fernández ha tret ferro a la renúncia recent de Veray com a cap del partit a les comarques gironines i del també dirigent Mario García a Tarragona. Ha assegurat que es tracta de «raons poderoses d’ordre personal» i que el fet d’haver-ho fet conjuntament permet obrir «una etapa nova» a les dues províncies. «Deixen un càrrec, però continuen amb les seves responsabilitats institucionals, que són rellevants», ha subratllat. En el cas de Veray, ha destacat que «és l’únic diputat al Parlament per Girona, a més de portaveu a la ciutat».
«Govern Frankenstein»
La veu més contundent de la jornada ha estat la de Cayetana Álvarez de Toledo, que ha carregat contra Sánchez per no haver presentat els pressupostos generals de l’Estat. «Fa dos anys que incompleixen la seva obligació constitucional de presentar els pressupostos», ha afirmat. Ha definit l’executiu com un «govern Frankenstein, decadent, de taifes enfrontades per greuges econòmics» i ha advertit que «el problema és que Sánchez continua tenint el suport dels seus socis». Per això, ha reivindicat la necessitat d’un PP «fort i clar» que sigui capaç de «plantar cara, frenar i revertir» les polítiques de l’actual govern central. Durant la seva intervenció ha carregat també contra el president de la Generalitat: «A Salvador Illa el van enviar l’altre dia a amnistiar políticament Puigdemont, perquè Puigdemont amnistiés políticament Sánchez». Segons Álvarez de Toledo, «no hi ha projecte polític més enllà de la impunitat del president i del pròfug».
