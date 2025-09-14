Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Augmenta la presència policial a Ferran Puig, Tomàs Mieres i al parc Central de Girona

Mossos d’Esquadra i Policia Municipal es despleguen a la zona per garantir la convivència

L’Ajuntament insisteix en què la subdelegació acceleri la tramitació de peticions d’asil de les persones que viuen al ras a tocar de l'estació

S’està treballant amb els propietaris i en l’àmbit judicial perquè es puguin enderrocar els edificis

Mossos durant un desallotjament als blocs de pisos de la ronda Ferran Puig, al costat de les vies.

Tapi Carreras

Girona

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal de Girona han reforçat notablement la seva presència a l’espai que hi ha entre l’edifici ocupat a la ronda Ferran Puig i el parc Central, on hi ha un campament de persones esperant poder tramitar una petició d’asil. Pel mig, també hi ha un altre edifici ocupat: el de Tomàs Mieres número 1. L’augment d’agents policials en aquest triangle i tot el seu voltant té l’objectiu de garantir la convivència a l’espai públic. Aquesta pressió ha de servir per evitar incidents al carrer i també actes incívics. En paral·lel, segons ha pogut saber Diari de Girona, l’Ajuntament està treballant amb els propietaris dels dos edificis ocupats per tal que facin els tràmits necessaris per poder enderrocar els immobles, ja que el Pla General no en preveu la seva presència per estar al costat de les vies del tren. En paral·lel també s’està treballant judicialment ja que ara mateix, a l’interior dels dos immobles, hi ha persones vivint-hi.

Els dos edificis estan degradats perquè feia molts anys que estaven abandonats precisament perquè el Pla General els deixa fora d’ordenació. A les façanes hi ha xarxes per evitar caigudes d’objectes a la via pública.

Ronda Ferran Puig

Els edificis ocpuats a la ronda Ferran Puig.

En el cas de la ronda Ferran Puig, hi ha una trentena d’habitatges en diferents escales. Antigament, als baixos hi havia un restaurant asiàtic i una botiga d’electrodomèstics. En aquests blocs de pisos, situats als números 13 i 15 del carrer s’hi han fet diferents actuacions policials i hi ha hagut diversos desallotjaments amb un intent d’evitar que hi torni a entrar ningú. Però els pisos es tornen a ocupar poca estona després, en pitjor situació.

El primer cop que es va tenir coneixement de les ocupacions, els Mossos d’Esquadra van alertar als ocupants que l’edifici estava en mal estat. En aquell moment, alguns van decidir marxar però altres van decidir quedar-s’hi. Poc a poc es van ocupar tots els habitatges. Veïns d’edificis propers han manifestat el seu malestar en diverses ocasions per l’actitud dels ocupants.

En aquest cas, caldria enderrocar parcialment l’edifici. Aniria a terra la part més propera a les vies del tren. La resta es podria habilitar com a edifici amb habitatges en condicions garantint un pas que acabaria connectant els carrers Séquia i Bernat Boades.

Tomàs Mieres

L’edifici ocupat al xamfrà dels carrers Tomàs Mieres i Santa Eugènia amb les vies del tren a tocar.

Pel que fa a l’edifici situat al carrer Tomàs Mieres, fa uns anys la propietat va fer tràmits per enderrocar l’edifici, que fa xamfrà amb el carrer Santa Eugènia. Però la llicència va caducar. Ara s’hauria de tornar a demanar. En aquest edifici, als baixos antigament hi havia una botiga d’interiorisme i decoració.

L'immoble aniria tot a terra i quedaria com un espai lliure, tal com passa a l’altre costat de les vies del tren, on un edifici en runes va acabar a terra i es va generar una petita plaça.

Campament del parc Central

Persones del campament establert en un extrem del parc Central, al costat de l’estació de trens i autobusos.

Finalment, hi ha el cas del campament al parc Central amb una vintena de persones que hi viu des de fa mesos. Actualment amb matalassos i alguna tenda. Sobre aquest punt, fonts municipals han detallat a Diari de Girona que reclamen a la subdelegació del Govern que acceleri tots els tràmits perquè aquests puguin fer la petició d’asil.

Es tracta de persones procedents de Mali, Mauritània i la Costa d’Ivori. Des de l’Ajuntament s’insisteix en què l’espera dels tràmits d’asil provoca campaments que no poden sostenir en el temps i que tot i que hi treballen, demanen també «solucions» de l’Estat. Aquest diari ha constatat que algunes persones ja han marxat però n’han arribat de noves. Alguna procedent d’Andalusia.

