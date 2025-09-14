El PSC reclama un mecanisme de seguiment de les mocions aprovades pel Ple de Girona
Presenta una moció que preveu la creació d'una Mesa de Seguiment mensual i l'elaboració d'informes de viabilitat per garantir el compliment dels acords plenaris
Redacció
El grup municipal del PSC - Girona pel Canvi ha presentat una moció que es debatrà al ple ordinari d’aquest mes de setembre amb l’objectiu de crear un mecanisme estable i efectiu de seguiment i control de les mocions aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Girona.
El regidor del grup socialista, Ferran Rafa, ha assegurat que “les mocions són l’eina política fonamental del Ple per canalitzar iniciatives socials i polítiques en benefici de la ciutadania. Però si els acords aprovats no s’executen o no es fa un seguiment transparent, es buida de sentit la institució i es debilita la confiança ciutadana”.
Segons Rafa, “a Girona fa anys que patim una manca de transparència i de mecanismes reals per comprovar el grau de compliment de les mocions. Avui ni els grups municipals ni la ciutadania tenen informació clara de què s’ha fet i què no, i això genera desafecció i percepció d’ineficàcia”.
La moció recorda que el Ple ja es va comprometre en aquesta direcció l’any 2020, quan es va aprovar una iniciativa per garantir el compliment efectiu de les mocions. Tanmateix, aquell acord no s’ha traduït en un sistema de seguiment consolidat. Per això, la proposta socialista vol situar Girona al nivell de bones pràctiques que ja s’apliquen en altres municipis i avançar cap a un govern obert i transparent.
La iniciativa del PSC - Girona pel Canvi estableix quatre punts principals:
- Inici d’expedient administratiu per a totes les mocions aprovades, que garanteixi la seva viabilitat econòmica, competencial i jurídica, amb informes tècnics en cas d’inviabilitat.
- Creació d’una Mesa de Seguiment mensual, que faci balanç de les mocions aprovades i vetlli pel seu compliment.
- Informe de viabilitat en 30 dies per a cada moció, que determini com es pot executar i amb quins recursos.
- Fitxa de seguiment de mocions, un registre intern actualitzat i consultable pels grups municipals, que permeti conèixer l’estat real de cada acord.
Ferran Rafa ha remarcat que “no es tracta només d’una qüestió de gestió, sinó de respecte democràtic. El que el Ple aprova en representació de tota la ciutat no pot quedar en un calaix. Necessitem mecanismes clars, públics i útils per garantir que els compromisos es compleixen”.
El grup socialista confia que la proposta sigui aprovada i permeti millorar la qualitat democràtica de Girona, alhora que reforci la confiança de la ciutadania en les institucions municipals.
