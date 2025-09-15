Aquestes són les etiquetes de la Zona de Baixes Emissions de Girona
hi ha la blava (0), la ECO, la verda (C) i la groga (B) però no és obligatori tenir-la visible perquè es llegiran les matrícules amb càmeres
Per poder entrar a l'àrea regulada que abarca el centre de Girona s'ha de disposar d'una etiqueta ambiental, si bé no cal portar-la enganxada al cotxe perquè es llegiran les matrícules amb càmeres. En concret hi podran circular i estacionar com fins ara tots els vehicles amb domicili a la ciutat matriculats fins al 2024 i els que comptin amb etiqueta ambiental (0, ECO, C, B) siguin d’on siguin. També ho podran fer sense sol·licitar cap permís i només 24 dies a l’any, aquells vehicles sense etiqueta ambiental de fora de Girona.
Aquestes són les etiquetes existents:
Etiqueta 0, blava
Identifica els vehicles més eficients. Turismes, furgonetes lleugeres, motocicletes, ciclomotors, vehicles de més de 8 places i vehicles de transport de mercaderies classificats com a vehicles elèctrics de bateria (BEV), elèctrics d’autonomia estesa (REEV), elèctrics híbrids endollables (PHEV) amb una autonomia de 40 km o vehicles de pila de combustible.
Etiqueta ECO
Es tracta de la majoria de vehicles híbrids, gas o ambdues tecnologies. Turismes, furgonetes lleugeres, motocicletes, ciclomotors, vehicles de més de 8 places i vehicles de transport de mercaderies classificats com a vehicles híbrids endollables amb autonomia inferior a 40 km, híbrids no endollables (HEV), vehicles propulsats per gas natural i gas (GNC i GNL) o gas liquat del petroli (GLP).
Etiqueta C, verda
Vehicles de combustió interna que compleixen amb les últimes emissions Euro. Turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculades a partir de gener de 2006 i dièsel a partir de setembre de 2015. Motocicletes i ciclomotors matriculats habitualment a partir de 2007. Vehicles de més de 8 places, exclòs el conductor, i de mercaderies, tant de gasolina com de dièsel, matriculats d’ençà del 2014.
En aquest sentit, els turismes i les furgonetes lleugeres de gasolina han de complir amb les normes Euro 4, 5 i 6, i els de dièsel amb l’Euro 6. Les motos i els ciclomotors ho han de fer amb les Euro 3 i 4, mentre que camions i autobusos ho han de fer amb l’Euro 6.
Etiqueta B, groga
Turismes i furgonetes lleugeres de gasolina habitualment matriculades a partir de gener de 2001 i dièsel a partir de gener de 2006. Motocicletes i ciclomotors matriculats habitualment a partir de gener de 2003. Vehicles de més de 8 places i de mercaderies, tant de gasolina com de dièsel, matriculats a partir de gener de 2006.
Així, els turismes i les furgonetes lleugeres de gasolina han de complir amb la normativa Euro 3, mentre que els dièsels han de fer-ho amb l’Euro 4 i 5. Camions i autobusos han de complir amb la normativa Euro 4 i 5, i les motos i els ciclomotors amb l’Euro 2.
Sense distintiu
Els vehicles més contaminants que no compleixen els requisits per ser etiquetats com a vehicles nets segons la DGT. Són els turismes i les furgonetes lleugeres de gasolina matriculats abans de 2001, i dièsels d’abans de 2006. Els ciclomotors i les motocicletes matriculats abans de 2003 i autobusos i camions, tant de gasolina com de dièsel, amb matrícula anterior a 2003.
