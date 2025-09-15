Els millors arbres per a les ciutats
Una experta del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals recomana espècies autòctones, combinant aquelles que necessiten poc reg amb altres que facin molta ombra, el que ajuda a refrescar les ciutats
Plantar arbres a les ciutats és una de les receptes universalment acceptades per combatre l’efecte «illa de calor» a les urbs, provocat per l’augment de temperatura que causen el formigó, l’asfalt, el metall i altres materials que absorbeixen la calor. Els arbres refresquen les ciutats i aporten molts altres beneficis ambientals, però no tot és tan fàcil: Quin tipus d’arbres cal plantar? Quines espècies són les més eficaces i quines, en canvi, s’han d’evitar?
La investigadora Mariona Ferrandiz, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i membre del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) de Catalunya, explica alguns dels aspectes que s'han de tenir en compte a l'hora de reverdir els nuclis urbans.
Evitar les invasores
«Quan plantem un arbre autòcton, sol estar ben acostumat a les condicions ambientals de la zona i té una xarxa de relacions naturals ja consolidada: alguns animals es mengen els seus fruits, cucs i insectes que s’aprofiten de la fusta quan mor, etc. En canvi, les espècies exòtiques són un perill si acaben sent invasores», explica Ferrandiz.
Si bé és cert que molts arbres exòtics són atractius per a plantar a les ciutats perquè produeixen fulles i flors vistoses i toleren la pressió de tot ecosistema urbà, com la contaminació o la compactació del sòl, també cal tenir present que molts d’ells poden proliferar descontroladament i perjudicar la fauna i flora autòctona, afegeix.
En la web del projecte Exocat, que coordina el Creaf amb el suport de la Generalitat de Catalunya, es pot consultar una llista de les espècies exòtiques que ja són invasores i cal evitar plantar. Exemples d’això són la falsa acàcia (Robinia pseudoacacia), l’arbre del cel (Alianthus altissima) o el freixe de flor (Fraxinus ornus).
Molta ombra i poc reg
Un altre dels requisits per triar quins arbres plantar a les ciutats és que tinguin poca demanda d’aigua. Per exemple, l’alzina (Quercus ilex), el lledoner (Celtis australis), i l’olivera (Olea europaea) tenen una baixa exigència hídrica. Així mateix, és interessant plantar els arbres quan encara són joves, encara que facin poca ombra i tinguin poc diàmetre, perquè és molt més probable que puguin sobreviure a la situació de falta d’aigua i el clima que els envolta una vegada siguin adults. Això és així perquè s’hauran anat adaptant durant el seu creixement.
«Sovint, els arbres que necessiten poca aigua per viure, no formen grans copes ni molt denses i no ens ofereixen l’ombra que necessitem. Una opció que pot solucionar aquest problema és combinar espècies de tots dos tipus: arbres amb baixos requisits d’aigua convivint amb alguns que tinguin més alts, però facin molta ombra», assenyala la investigadora del CREAF.
D’aquesta manera, es podran gestionar els recursos hídrics de forma més eficient. Al mateix temps, cal tenir present que les condicions climàtiques poden variar al llarg de l’any (i al llarg dels anys), per la qual cosa tenir diferents espècies d’arbres en una mateixa comunitat ajuda al fet que aquest espai verd sigui més resistent a les sequeres i altres variacions del clima.
Varietat de formes
El reverdiment de les ciutats pot prendre moltes formes i totes elles són necessàries. A part de l’arbratge viari, que és el que trobem als carrers, existeixen també els jardins verticals, els parcs urbans o les mateixes rotondes. Precisament, un estudi del també investigador de Creaf Josep Padullés va demostrar que els barris de Barcelona més densos (i sovint de rendes més baixes) mostraven una millor qualitat del verd urbà, perquè, malgrat no tenir grans extensions verdes, apostaven per plantar moltes àrees verdes més petites i ben repartides.
Però, més enllà del verd en espais petits o en parcs, també és necessari invertir en boscos urbans, que ocupin grans extensions i siguin un refugi climàtic per als dies de calor extrema. En aquest cas, els experts aposten per una combinació d’arbres, arbustos i herbassars que solen denominar-se «bosc en tres estrats». Amb aquesta estructura s’imita la composició de la naturalesa en el seu estat més pur, amb tots els beneficis que aquesta ofereix.
Milà, una gran selva urbana
Algunes ciutats han escoltat l’evidència científica i aposten per ser més verdes. Dos dels casos exemplars són Milà i París. La ciutat italiana està en procés de transformar-se en una gran «selva urbana» gràcies al projecte Forestami, que plantarà tres milions d’arbres abans de 2030. A més, analitzaran quines són les espècies d’arbres més adequades per a cada zona de la ciutat.
Respecte París, el treball ja va arrencar fa anys: des de 2007 la ciutat francesa ha plantat més de 70 hectàrees d’infraestructura verda i jardins a terrats per a combatre l’efecte illa de calor. També han apostat pels arbres, i ja porten 20.000 exemplars plantats.
Subscriu-te per seguir llegint
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- Jordi González: «Després de la malaltia, si faig alguna cosa és perquè em surt del cor»
- Un front de tempestes deixa 50 litres a la Bisbal i Fornells i més de 40 a Girona
- La DGT alerta: aquestes vuit noves normes per a ciclistes i motoristes ja estan en vigor
- Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin
- Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
- Girona posa en marxa dilluns la Zona de Baixes Emissions