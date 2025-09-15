Girona aprova la modificació puntual del Pla General per avançar en la construcció de l'institut Ermessenda
El PSC demana a l'Ajuntament que compleixi amb la seva part perquè no volen "més retards"
El ple municipal de l’Ajuntament de Girona ha aprovat la modificació puntual del Pla general que permetrà avançar en l’enderroc de les naus del carrer de Barcelona i farà possible aixecar el futur institut Ermessenda. El centre educatiu es construirà a les naus de l’antiga fàbrica Simon. S’ha aprovat amb el vot favorable de l’equip de govern (Guanyem, Junts i ERC), PSC i PP, mentre que Vox s’ha abstingut.
La modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Girona, núm. 85 Illa PA117, ocupa una superfície d’uns 30.000 metres quadrats, tal com ha comentat el regidor d'Urbanisme de Proximitat i Planejament, Lluís Martí, i ocupa l’espai entre el polígon de la Clínica Girona i les parcel·les on s’ha de construir el nou Ermessenda. Martí ha assegurat que és un “àmbit important i transcendent”, i també “essencial pel futur de la ciutat per aconseguir que la carretera Barcelona sigui el carrer Barcelona, molt més amable i proper”.
Aquesta modificació, a grans trets, permetrà que alguns blocs tinguin una planta més. També es desplaçarà la zona verda del costat dels sols residencials i es posarà al costat del futur centre educatiu.
Enganxada amb Vox
El regidor de Vox, Francisco Javier Domínguez, ha qüestionat el planejament. Creu amb la “regeneració” de l’espai i en el futur institut Ermessenda, però ha assenyalat que “s’ha de fer amb rigor, transparència, i totes les garanties”. Això ha fet que l’alcalde, Lluc Salellas, aixequés la veu i defensés el treball fet per l’Ajuntament.
Per altra banda, el PSC, tot i votar a favor, ha fet algunes demandes a l’equip de govern. La regidora Safi Balde ha apuntat que sempre han defensat “la necessitat urgent i digne” del nou centre educatiu i, per això, és “imprescindible avançar” perquè no volen "més retards". Balde ha assegurat que la Generalitat ha “assumit la construcció” i ha fet “la feina i posat els recursos” i, per això, ha demanat a l’Ajuntament “complir amb la seva part”. Així ha sol·licitat agilitzar la part urbanística, cedir la parcel·la i garantir que el projecte d’urbanització i reparació arribi al ple sense més demores.
