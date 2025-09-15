Girona penja el retrat del Rei fet a partir d'imatges de l'1 d'octubre al Saló de Plens
Una sentència obligava l'Ajuntament tenir la fotografia del monarca i la bandera d'Espanya a un lloc preferencial de l'edifici consistorial
L'Ajuntament de Girona ha col·locat el retrat del Rei Felip VI al Saló de Plens tal com obligava una sentència i ja ha estat visible durant el ple municipal que s'ha celebrat aquest dilluns a la tarda. Ho ha fet, però, amb un retrat fet a partir de desenes d'imatges que es van enregistrar durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 a la ciutat amb una "voluntat clara". En primer lloc, "reivindicar el referèndum", però també "la voluntat republicana, d'independència i de no suport i rebuig a la monarquia espanyola", ha afirmat l'alcalde, Lluc Salellas.
L'alcalde ha deixat clar que l'Ajuntament "no vol tenir la figura" de Felip VI. A més, com també diu el text que acompanya el retrat, ha indicat que "això es fa per imperatiu legal i no per voluntat del consistori". "Ho ha dictat l'extrema dreta i la justícia espanyola", ha assenyalat.
Va ser el regidor de Vox, Francisco Javier Domínguez, que va iniciar els tràmits davant el Contenciós Administratiu el juny de l’any passat, i l’abril d’aquest any va sortir la sentència favorable. Aquesta indica que el retrat de Felip VI s’ha de col·locar en un lloc preferent del Saló de Plens i, a més, la bandera d’Espanya ha d’estar en un lloc preferent a l’interior de l’edifici consistorial. La raó és que aquest dilluns acaba el termini fixat pel Contenciós Administratiu per col·locar el retrat del monarca. Pel que fa a la bandera, Salellas ha dit que s'ha col·locat a un lloc "notable" de l'edifici, però no l'ha especificat.
"Lligada als anhels de llibertat"
El retrat s'ha col·locat a un dels laterals del Saló de Plens, a prop de l'entrada des de la Sala de les Regidores de la II República. Salellas ha reconegut que no havien presentat tots els recursos possible per no posar la imatge de Felip VI. Ho van consultar amb els serveis jurídics, que els van assegurar que es podia posar recurs, però "costaria diners" i que també es podrien "aplicar costes". A més, l'alcalde ha remarcat que "la justícia espanyola sempre es posa al costat de la monarquia i mai del poble català".
Així i tot, van prendre la "iniciativa" de posar-ho a la seva "manera". En aquest cas, "reivindicant l'1 d'octubre", ja que saben que "va fer mal a la monarquia espanyola" i, a més, el referèndum va lligat "als anhels de llibertat dels gironins". Salellas espera que "tard o d'hora el poble guanyi a la monarquia".
Quant a si creu que poden tombar aquest quadre i fer-ne posar un amb una fotografia que no estigui feta a partir d'altres imatges, Salellas ha estat clar: "No hi ha un lloc que digui que no es pot construir a partir de fotografies la imatge sencera". L'alcalde que explicat que compleixen amb tots els requisits, com que "no pot ser d'una mida que no es vegi" o que no estigui "cap per avall".
Més de deu anys sense retrat del Rei
Feia onze anys que la imatge del Rei d'Espanya no presidia el Saló de Plens de l'Ajuntament. Quan Joan Carles I va abdicar el juny de 2014 el consistori, llavors amb Carles Puigdemont com a alcalde, va retirar el retrat de l'ara rei emèrit i de la reina Sofia, que estaven situats al darrere dels seients que ocupa el públic a la sala. En aquell moment, no es va substituir pel de Felip VI.
Des que va començar el mandat, el juny de 2023, el regidor de Vox ha insitit en demanar que l'Ajuntament tingués el retrat del Rei i una bandera d'Espanya. En el ple de setembre d'aquell mateix any va retiretar que s'havia de complir en la normativa i que s'havien de col·locar els dos símbols. En vista que no rebia una resposta efectiva per part de l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC), el juny de l'any passat Domínguez va a iniciar els tràmits davant el Contenciós Administratiu.
Aquest migdia, la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines ha penjat una pancarta gegant amb la imatge del Rei Felip VI cap per avall per protestar contra la sentència a la plaça del VI. A més, ha convocat una protesta a les 19:30 hores a la mateixa plaça del Vi.
