Horitzó 2030 a Girona: Rebaixa del 33% de la contaminació amb la Zona de Baixes Emissions
Un estudi calcula que les tones de CO2 es reduiran notablement d'aquí a cinc anys
Ja el primer any d'implantació, es calcula que la reducció de tones de CO2 serà d'un 6,9%
Es calcula que la implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Girona provocarà una millora en la qualitat de l'aire i reduirà les emissions de gasos d'efecte hivernacle. L'estimació feta en un estudi de l'Ajuntament de Girona apunta que l'any 2030 hi haurà una reducció de diòxid de carboni (CO2) del 32,8% si es compara amb dades de l'any 2022. En concret es passaria de 71.760,28 a 48.242,27 tones a l'any.
També hi haurà un 2% menys de desplaçaments pel que fa a quilòmetres. Es passarà dels 950.295 quilòmetres sumats l'any 2024 a 885.578, l'any 2030.
El CO2 és el principal compost químic a nivell global entre els gasos d’efecte hivernacle. Aquest gas prové en gran part degut a la crema de combustibles fòssils per part del sector del transport.
L'informe estudia el nombre de vehicles que deixaran d'entrar la zona restringida. O sigui els que no tenen cap distintiu i que són de fora de la ciutat de Girona. Sobre aquests, calcula els quilòmetres que deixaran de fer diàriament.
El document també té en compte la renovació del parc vehicles prevista sempre amb l'horitzó del 2030 i el probable increment de vehicles Eco i de zero emissions. De tot plegat es fa una estimació aplicant factors d'emissió de CO2 ponderats. Val a dir, que l'Ajuntament també té en compte mesures complementàries, com ara accions en els aparcaments situats fora de la zona.
Els vehicles sense etiqueta
En concret, pel que fa als vehicles sense etiqueta, el 40% dels vehicles sense distintiu que circulen per Girona podran seguir fen-ho perquè paguen l'impost de circulació a Girona. De la resta, les estimacions indiquen que el 35% de desplaçaments dels vehicles sense etiqueta de fora de la ciutat deixaran de realitzar-se.
També que un 2% circularan fora de l'horari de la Zona de Baixes Emissions i que un altre 2% seguiran circulant gràcies a una autorització per una excepció o exempció. A més a més, s'estima que el 21% restant acabarà circulant amb un cotxe nou, amb etiqueta de diferents tipologies.
Ja el primer any d'implantació, es calcula que la reducció de tones de CO2 serà d'un 6,9%.
