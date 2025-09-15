Un mes més de tall de trànsit del carrer Santa Clara de Girona
Van començar el 4 d'agost i es va allargant més enllà del previst per unes troballes arqueològiques
El tall de circulació del carrer de Santa Clara, al barri del Mercadal de Girona, per unes obres de renovació i millora de la xarxa de subministrament elèctric que va començar el 4 d'agost, s'allargarà més enllà del previst per unes troballes arqueològiques. Pel mig es va produir, a més, una fuita d'aigua. Es preveu que les actuacions finalitzin a mitjans d'octubre, segons ha informat l'Ajuntament de Girona.
Mentre durin els treballs, la línia L12 del bus urbà no passarà pel carrer de Santa Clara i desviarà el seu recorregut per la Gran Via de Jaume I, la plaça de l’Hospital, la plaça de Pompeu Fabra i la plaça de Catalunya. A més a més, s’anul·laran les dues parades de bus del carrer de Santa Clara.
