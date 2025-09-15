Pengen una pancarta gegant amb el Rei cap per avall a la plaça del Vi de Girona
Protesten davant la sentència que obliga l'Ajuntament a tenir el retrat de Felip VI al Saló de Plens
La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines ha desplegat aquest migdia una pancarta gegant amb la imatge del Rei Felip VI a la plaça del Vi de Girona. La pancarta s'ha desplegat a un edifici del lateral de la plaça, a tocar de l'edifici consistorial, per protestar davant la sentència que obliga l'Ajuntament de Girona a tenir el retrat del monarca al Saló de Plens, a part de la bandera d’Espanya en un lloc preferent a l’interior de l’edifici. A part de la pancarta gegant, també n'hi ha una altra que diu "fora Borbons".
Va ser el regidor de Vox, Francisco Javier Domínguez, que va iniciar els tràmits davant el Contenciós Administratiu el juny de l’any passat perquè es col·loqués el retrat de Felip VI, i l’abril d’aquest any va sortir la sentència favorable.
Avui, de fet, acaba el termini fixat pel Contenciós Administratiu per col·locar els símbols. Per això, l'Ajuntament ha convocat aquesta tarda una roda de premsa per tal d’explicar l’actualització que s’ha fet a la Sala de les Regidores de la II República i la resposta al requeriment judicial en relació amb la col·locació de la foto del Rei al Saló de Plens de l’Ajuntament. Hi assistiran l'alcalde, Lluc Salellas, diversos regidors i regidores de l’equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) i els presidents d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, i de l’Assemblea Nacional Catalana, Lluís Llach.
Moció i protesta
Més enllà d'això, l'equip de govern presentarà una moció en el ple municipal d'aquesta tarda per la defensa dels valors republicans i del dret a decidir del poble de Catalunya davant la imposició dels símbols monàrquics. A part, a les 19:30 hores la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines ha convocat una manifestació a la mateixa plaça del Vi per denunciar la sentència que obliga a penjar el quadre reial a la sala de plens.
El passat mes de maig ja hi va haver una concentració davant l'Ajuntament per protestar contra aquesta mateixa sentència. Es van concentrar una cinquantena de persones i van cremar un ninot del Rei Felip VI. També van llegir un manifest.
- Jordi González: «Després de la malaltia, si faig alguna cosa és perquè em surt del cor»
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin
- Augmenta la presència policial a Ferran Puig, Tomàs Mieres i al parc Central de Girona
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- Un penal en l'afegit frustra la primera victòria del Girona a Vigo (1-1)
- Aigua amb gas, si-us plau
- La mare que va llençar a les escombraries el cadàver del seu fill discapacitat patia un «deliri místic»