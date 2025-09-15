Preguntes i respostes sobre la Zona de Baixes Emissions de Girona
Totes les respostes als interrogants sobre el veto als vehicles al centre de la ciutat de Girona
Des del dilluns 15 de setembre, la ciutat de Girona ja té activa la zona de baixes emissions (ZBE). Aquesta nova normativa que afecta a la mobilitat ha generat molts dubtes entre la ciutadania. Aquestes són les preguntes més freqüents:
Què són les zones de baixes emissions (ZBE)?
Les zones de baixes emissions (ZBE) són àrees en què l’accés a determinats vehicles està restringit a causa de les seves emissions.
Per què cal fer una ZBE a Girona?
El Pacte Verd Europeu i la Llei europea del clima marquen com a objectiu que la Unió Europea sigui el primer continent neutre climàticament l’any 2050. Dins d’aquest marc, l’Estat espanyol va elaborar la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, en la qual s’estableix que tots els municipis de més de 50.000 haurien d'establir una ZBE pròpia i la Generalitat va aprovar el Decret 132/2024 de Pla de qualitat de l’aire horitzó 2027 de Catalunya en què s’especifiquen les característiques de les ZBE en les ciutats catalanes de més de 50.000 habitants.
Quin objectiu tenen les ZBE?
Reduir la contaminació ambiental, preservar i millorar la qualitat de l’aire i la salut pública, apropar els nivells de contaminació de les ciutats als recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), complir els valors límit de qualitat de l’aire legalment establerts i mitigar els impactes del canvi climàtic.
Quan es posa en marxa?
El 15 de setembre de l’any 2025.
Com a condició general, quins vehicles i horaris no podran accedir a la ZBE de Girona?
L’horari de les restriccions per entrar a la ZBE per als vehicles contaminants de fora de Girona serà de 7 a 20 h de dilluns a divendres, en dies laborables, tal com recomana la Generalitat i com serà d’ús comú en la resta de municipis de 50.000 habitants, aquells obligats a establir una ZBE. Tot i això, els vehicles sense etiqueta ambiental de fora de Girona podran continuar-hi accedint 24 dies l’any dins l’horari amb restriccions. En aquests casos, no serà necessari sol·licitar cap permís.
Quin és el perímetre de la ZBE a Girona?
El perímetre de la ZBE de Girona engloba des del parc de la Devesa fins al carrer d’Emili Grahit i des del carrer del Riu Güell fins al carrer del Carme i el Barri Vell.
Si tinc un vehicle amb etiqueta ambiental, puc circular per qualsevol punt de la ZBE de Girona?
Sí, sense restriccions.
I si no en tinc d'etiqueta ambiental, puc circular per la ZBE de Girona?
Poden circular a la ZBE de Girona els vehicles següents sense demanar autorització:
- Vehicles amb etiqueta ambiental B, C, Eco o 0. Pots comprovar l’etiqueta ambiental d’un vehicle al web de la DGT.
- Vehicles amb domicili a Girona l’any 2024. Els vehicles sense etiqueta ambiental que s’incorporin l’any 2025 o posteriors no seran exempts.
Poden sol·licitar l'autorització temporal els vehicles següents:
- Furgonetes i els vehicles sense etiqueta implicats en la distribució de mercaderies tenen un període d'exempció de dos anys per als vehicles de la categoria N1 i de tres anys per als vehicles de les categories N2 i N3.
- Vehicles singulars segons els criteris d’utilització establerts en la classificació de l’annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre. Pots consultar aquí.
- Vehicles dedicats al transport de Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR).
- Autobusos i autocars destinats al transport públic de viatgers.
- Vehicles de serveis mèdics, funeraris, protecció civil, bombers, serveis municipals de Girona i cossos i forces de seguretat.
- Vehicles amb matrícula estrangera que compleixin els requisits tecnològics i d’emissions
- Vehicles que disposin d’una autorització específica de l’Ajuntament de Girona per prestar serveis en activitats singulars o en esdeveniments extraordinaris a la via pública o que hagin de realitzar una activitat singular i esporàdica.
- Vehicles que transportin persones diagnosticades de malalties que requereixin de realitzar tractaments mèdics de forma periòdica en centres hospitalaris que estan ubicats dins la ZBE de Girona.
- Vehicles registrats al llibre taller electrònic de la Direcció General de Trànsit i amb els quals els tallers autoritzats duguin a terme proves de circulació o proves dinàmiques.
- Els titulars dels vehicles, que acreditin uns ingressos econòmics anuals de la seva unitat familiar inferiors a 2 vegades l'Indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), incrementat segons el nombre de membres de la unitat familiar.
He de fer alguna cosa per aconseguir l'etiqueta ambiental?
Els vehicles no hauran de portar cap mena de distintiu que indiqui que estan matriculats a la ciutat de Girona ni tampoc col·locar al vidre l’etiqueta ambiental. Les càmeres de control llegiran les matrícules i sabran en quina categoria es troba cada vehicle. Cal recordar que el lector de matrícules sap l’etiqueta ambiental de cada vehicle sense necessitat de portar-la físicament enganxada al vidre.
Com puc saber l’etiqueta ambiental que té el meu vehicle?
- A través del web de les ZBE de tot Catalunya: https://zbe.cat/vehicles-check
- A través de la pàgina web de la DGT: https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/informacion-de-vehiculos/distintivo-ambiental/
Si el meu vehicle té el domicili del permís de circulació a Girona, puc accedir i circular per la ZBE de Girona?
Sí, sense restriccions, sempre que el vehicle ja tingués el domicili a la ciutat de Girona l’any 2024.
On puc consultar el nombre d’entrades a la ciutat si el meu vehicle no té etiqueta ambiental?
En cas que sigui un vehicle sense etiqueta ambiental de fora de Girona, els propietaris podran consultar el nombre d’entrades que ha realitzat dins de l’Àrea Personal de la web https://zbe.cat. Els vehicles sense etiqueta ambiental de fora de Girona podran accedir a la ciutat 24 dies l’any dins l’horari amb restriccions.
