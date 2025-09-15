Protestes a la plaça del Vi per la col·locació del retrat de Felip VI a l’Ajuntament de Girona
S'han concentrat un centenar de persones i han cremat fotografies del monarca
La col·locació del retrat del rei Felip VI al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona ha fet que diferents persones protestessin aquesta tarda a la plaça del Vi en contra de la sentència que obliga el consistori a tenir la fotografia del monarca, a part de la bandera d’Espanya en un lloc preferent a l’interior de l’edifici consistorial. Ha estat la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines, que el matí ha desplegat una pancarta gegant amb la imatge del monarca cap per avall, la que ha fet la convocatòria sota el lema "cap foto de repressors feixistes a l'Ajuntament de Girona".
L'alcalde, Lluc Salellas, ha explicat aquesta tarda que el retrat de Felip VI que s'ha col·locat al Saló de Plens està fet a partir de desenes d'imatges que es van fer durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i que la bandera d'Espanya s'ha posat en un lloc "noble" de l'edifici, sense especificar quin. Això, però, no ha impedit les protestes, que han concentrat un centenar de persones i han cremat diferents fotografies del monarca. També han penjat un ninot del Rei.
Alguns dels que han assistit a les protestes a la plaça del Vi també eren aquesta tarda al ple municipal, on Guanyem ha presentat una moció per defensar els valors republicans i del dret a decidir del poble de Catalunya davant la imposició dels símbols monàrquics. Un cop s'ha acabat de debatre la moció en el ple s'han reunit amb els altres manifestants a la plaça del Vi, en una trobada que ha acabat amb la gent cantant Els Segadors.
- Jordi González: «Després de la malaltia, si faig alguna cosa és perquè em surt del cor»
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin
- Augmenta la presència policial a Ferran Puig, Tomàs Mieres i al parc Central de Girona
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- Un penal en l'afegit frustra la primera victòria del Girona a Vigo (1-1)
- La DGT ho confirma: Arriben els radars més letals i has de conèixer quins son
- Aigua amb gas, si-us plau