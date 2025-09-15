La qualitat de l'aire a Girona: Hi ha un punt que destaca en negatiu
Europa reclama rebaixar els índexs de cara al 2030
Amb la Zona de Baixes Emissions que ha entrat en funcionament a Girona es pretén millorar la qualitat de l'aire. Les darreres dades de l’estudi de qualitat de l’aire dea la capital gironina són les millors de la història. Els resultats obtinguts mostren que les concentracions de diòxid de nitrogen (NO2) a Girona durant el període de mesures oscil·len entre 15 μg/m3 i 40 μg/m3, amb una mitjana de 25.6 μg/m3. El NO2 és un gas tòxic que es produeix principalment a partir de les emissions dels vehicles, la indústria i la calefacció domèstica. Aquest contaminant s’utilitza com a indicador de la contaminació atmosfèrica.
L’Ajuntament de Girona fa un seguiment de la qualitat de l’aire a través d’una xarxa de mesuradors. Els 40 μg/m3 són el que es considera límit acceptable per a la salut i els 30 μg/m3 es considera el límit per a la protecció de les plantes. Les dades parteixen d’un seguit de mostres en diferents moments i punts de la ciutat. L’indret amb la concentració més elevada segons dades de l’any 2024 és la ronda Ferran Puig, a tocar de la plaça Marquès de Camps, precisament, amb 40 μg/m3. És des de fa anys el «punt negre» de la contaminació per presència de vehicles a motor i per la poca dispersió dels contaminants a causa de l’orografia urbana i els edificis de l’entorn.
A continuació hi ha el carrer del Riu Güell, a tocar del col·legi Groc, amb 39 μg/m3; i la carretera Barcelona, a l’alçada de la nova Clínica Girona, amb 33 μg/m3. Segueixen la carretera de Santa Coloma (31) i el carrer Pont Major (30).
Europa apreta
Les xifres són notablement més baixes que anys enrere. Per exemple, l’any 2018, a la ronda Ferran Puig es va marcar 68,6 μg/m3. Altres punts com la carretera Barcelona o la Rutlla (a l’encreuament amb el carrer de la Creu), també superaven amb escreix les 40 unitats.
El s progressa adequadament. Però la consultora ambiental 4Esfera Innova, destaca en l’informe que analitza aquestes dades que una directiva europea marca ara com a valor límit anual per al NO2 en 40 μg/m3 però que, no obstant això, «la Unió Europea ha anunciat l’enduriment dels límits de contaminació de l’aire» amb l’actualització de l’anterior directiva amb l’objectiu de reduir a la meitat els nivells permesos de contaminants com el NO2 per al 2030.
El futur de la ronda Ferran Puig
Per tant, caldrà seguir aplicant mesures per rebaixar les dades actuals en diversos punts. Per exemple, amb la millora i potenciació dels transport urbà i col·lectiu. La ZBE en serà una, però en caldrà més. En aquest sentit, a la ronda Ferran Puig s'està començant a estudiar com rebaixar el trànsit. Una opció és reduir els carrils de circulació.
