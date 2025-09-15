Salt diu que la recollida d'orgànica als comerços ha tingut "molt bona acollida"
Els primers vuit mesos d’aquest any, s’han recollit més de 248 tones d’orgànica a establiments, el que representa un 15,74% del total d’orgànica del municipi
El servei de recollida de fracció orgànica als comerços de Salt, posat en marxa el juliol de 2024, ha tingut una "molt bona acollida entre els establiments participants". En només els primers vuit mesos d’aquest any, s’han recollit més de 248 tones d’orgànica a comerços i negocis, el que representa un 15,74% del total d’orgànica del municipi, que fins a l’agost ascendia a 1.577 tones.
Aquest servei, inclòs dins el nou contracte de recollida de residus i neteja viària, arriba actualment a una seixantena de comerços de la vila, amb recollida de dilluns a dissabte entre les 20 i les 23 hores.
Les dades mostren una evolució positiva, ja que mentre que en els primers mesos de la posada en marxa del servei, el volum de recollida mensual se situava entre 24 i 26 tones, els darrers quatre mesos la xifra ha crescut notablement. Al maig es van recollir 31,28 tones, al juny 37,4 tones, al juliol 41,82 tones i a l’agost 38,46 tones.
Un altre aspecte destacat és el baix percentatge d’impropis, que se situa en un 5,95%. Aquesta dada és especialment positiva, ja que en molts casos els impropis són aliments envasats; sense aquest element, el percentatge es calcula que baixaria al voltant del 2%, segons un comunicat.
De cara als propers mesos, l’Ajuntament de Salt i l’empresa concessionària impulsaran campanyes de sensibilització amb els comerços, a través de l’educadora de carrer, per millorar encara més la qualitat de l’orgànica que es recull a comerços i establiments i reduir la presència d’impropis.
Des de l’àrea de Serveis Públics també s’ha fixat com a objectiu que alguns grans hipermercats s’incorporin al circuit de recollida d’orgànica comercial i que escoles i instituts —com a grans productors de matèria orgànica— se sumin al servei. Aquest pas permetria reforçar encara més les bones dades assolides en aquest primer any llarg de funcionament. La recollida d’orgànica a comerços va ser una de les novetats del contacte de recollida de residus i neteja viària que l’Ajuntament de Salt va adjudicar per dos anys a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) per un valor de 7,9 milions d’euros.
L’alcalde de Salt, Jordi Viñas i Xifra, ha valorat molt positivament aquestes xifres, ja que “el servei de recollida comercial d’orgànica és una de les grans novetats del nou contracte i els resultats ens confirmen que estem en el bon camí. Volem agrair la implicació dels comerços de la vila, que contribueixen de manera decisiva a millorar la gestió de residus al municipi”.
Per la seva banda, la regidora de Serveis Públics, Núria Heras Colomer, ha remarcat que “tenim un repte per endavant: reduir encara més els impropis. La feina de sensibilització que farem amb els comerços ens ha de permetre assolir unes dades encara millors i més respectuoses amb el medi ambient. Tot i això, en aquest primer any d’implantació del sistema fem un balanç molt positiu”.
