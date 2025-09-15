Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tres ferits en un xoc entre dos cotxes a la C-65 a Llambilles

Els Bombers han hagut d’excarcerar una persona que havia quedat atrapada dins d’un vehicle

L'accident a Llambilles

L'accident a Llambilles / Anti-Radars Garrotxa

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Llambilles

Un accident de trànsit a la C-65, a Llambilles ha provocat aquest dilluns al migdia tres persones ferides de caràcter lleu. La col·lisió s’ha produït al punt quilomètric 23 de la via i ha estat un xoc per encalç entre dos turismes. L’avís a Emergències s’ha rebut a les 12:36 hores i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat, dels Mossos d’Esquadra i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Els Bombers han hagut d’excarcerar una de les persones ocupants, que havia quedat atrapada a l’interior d’un dels vehicles. El SEM ha atès tres persones ferides, totes amb lesions de caràcter lleu. L’accident ha obligat a donar pas alternatiu a la C-65 mentre duraven les tasques d’atenció i retirada dels vehicles sinistrats, fet que ha provocat retencions en aquest tram de la carretera.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents