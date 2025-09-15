La UdG acull les Jornades SIG Lliure amb professionals de geotecnologies lliures i ciència de dades espacials
L'esdeveniment se celebrarà dimecres i dijous i comptarà amb més de 27 comunicacions, 15 lightning talks i 10 tallers i amb les ponències plenàries de José Antonio Donaire i Marco Bernasocchi
Més de 200 professionals d’arreu de l’Estat espanyol es trobaran els dies 17 i 18 de setembre a la Universitat de Girona (UdG) per compartir i intercanviar coneixements sobre geotecnologies lliures i ciència de dades espacials durant la 18a edició de les Jornades de SIG Lliure. En aquesta ocasió, les ponències plenàries seran a càrrec de José Antonio Donaire, comissionat per a la gestió del turisme sostenible de Barcelona i director de l’Institut de Recerca en Turisme (INSETUR) i Marco Bernasocchi, creador de QField, president de l’organització de QGIS i reconegut impulsor del programari lliure en l’àmbit geoespacial.
Les jornades es desenvoluparan a l’Hotel Carlemany i al Campus del Barri Vell de la UdG. Durant els dos dies, s’hi celebraran de manera paral·lela més de 27 comunicacions sobre temes com l’anàlisi espacial, la intel·ligència artificial aplicada a la informació geogràfica, el desenvolupament d’aplicacions, l’observació de la Terra o la visualització de dades.A més, es presentaran 15 lightning talks, sessions ràpides i dinàmiques que mostraran projectes i solucions innovadores. Entre els temes hi trobarem eines de desenvolupament d’aplicacions de teledetecció, utilització de les dades per la gestió de riscos o aplicacions de sensors remots aplicats a la conservació. El programa es completa amb 10 tallers pràctics i participatius que permetran aprofundir en coneixements sobre processament d’imatges satèl·lit, creació de mapes web, tècniques de representació cartogràfica, anàlisi i visualització de dades espacials, entre d’altres.
Com ja és habitual, les jornades oferiran espais per a la convivència i l’intercanvi d’idees, com el sopar de les jornades a l’Hotel Carlemany i una visita guiada per la ciutat de Girona i el seu patrimoni històric.
