Veïns de Sant Narcís insisteixen en què no cal el tall davant l'Àgora
Aquest dilluns han anat al ple per protestar amb pancartes i xiulets
Veïns i comerciants de la zona sud de Sant Narcís mantenen el pols amb l'Ajuntament de Girona i consideren que no cal tallar permanentment el passeig Ramon Berenguer, davant de l'escola Àgora. Consideren que els hi provoca un greu perjudici en la mobilitat. Aquest divendres es quatre representnats es van reunir amb l'alcalde, Lluc Salellas, i el regidor de mobilitat i del barri, Isaac Sánchez, i en van sortir "decebuts", segons indica la seva portaveu, Dolors Hernández.
Explica que li van dir que no a totes les seves propostes alternatives com ara fer talls temporals amb tanques metàl·liques o amb pilones automàtiques. També a fer que la sortida dels alumnes de l'escola Àgora es faci, que en el passat pel carrer Empúries. O que es posin policies municipals o agents cívics a regular el trànsit en les hores d'entrada i sortida de l'escola. Lamenten també que com a contrapartida se'ls hagi proposat invertir el carril de circulació del tram de passeig que no ha quedat tallat. El rebutgen perquè els hi dificultaria encara més la mobilitat.
Dolors Hernández, manté la critica que s'hagi pres la decisió definitiva sense fer cap procés "real" de "debat" amb els veïns.
Des del 8 de setembre, els vehicles procedents del carrer d’Empúries no poden girar pel passeig de Ramon Berenguer II i són desviats cap al carrer de la Mare de Déu del Mont. Tanmateix, es pot accedir al gual que hi ha en aquest vial des del carrer de Santiago Sobrequés i Vidal.
En els darrers anys hi havia hagut diverses mobilitzacions des de l'escola per reclamar aquest tall. També protestes per diversos atropellaments. En els darrers mesos s'havien fet proves pilot i l'Ajuntament havia anat prometent que quan fos possible aplicaria el tall.
