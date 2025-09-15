La Zona de Baixes Emissions de Girona ja funciona
Hi podran circular i estacionar com fins ara tots els vehicles amb domicili a la ciutat matriculats fins al 2024 i els que comptin amb etiqueta ambiental (0, ECO, C, B) siguin d’on siguin
Les restriccions de circulació per als vehicles sense etiqueta ambiental i de fora de Girona s’aplicaran els dies laborables de dilluns a divendres i de 7 a 20
No cal tenir l'enganxina al vidre ja que les càmeres llegeixen la matrícula dels vehicles
L’Ajuntament de Girona ha posat en marxaaquest dilluns la zona de baixes emissions (ZBE) de la ciutat amb l’objectiu de "millorar la salut i la qualitat de vida de les persones, contribuir en la mitigació del canvi climàtic i impulsar un model de mobilitat més eficient energèticament".
El perímetre de la ZBE de Girona engloba des del parc de la Devesa fins al carrer d’Emili Grahit i des del carrer del Riu Güell fins al carrer del Carme i el Barri Vell. En aquest àmbit les restriccions funcionaran els dies laborables de dilluns a divendres, de 7 a 20 h. Els caps de setmana i els dies entre setmana que siguin festius, s’hi podrà circular sense restriccions, tal com ha recordat el regidor de Mobilitat, Isaac Sánchez.
En aquest àmbit delimitat, hi podran circular i estacionar com fins ara tots els vehicles amb domicili a la ciutat matriculats fins al 2024 i els que comptin amb etiqueta ambiental (0, ECO, C, B) siguin d’on siguin. També ho podran fer sense sol·licitar cap permís i només 24 dies a l’any, aquells vehicles sense etiqueta ambiental de fora de Girona. En aquest cas, els propietaris podran consultar el nombre d'entrades que ha realitzat dins de l'Àrea Personal de la web https://zbe.cat.
No cal tenir l'enganxina
Les restriccions, per tant, entren en funcionament aquest dilluns per aquells vehicles contaminants de fora de Girona, sense autorització per entrar a la ZBE i que ja hagin excedit els 24 dies l’any per fer-ho. Cal tenir en compte, que els vehicles sense etiqueta ambiental que tinguin el domicili a Girona a partir de 2025 també hauran de complir les restriccions i, per tant, no podran ni circular ni estacionar a la zona delimitada. L’etiqueta ambiental d’un vehicle es pot consultar a la web de la DGT. No és necessari enganxar cap adhesiu al vehicle.
Les excepcions per poder entrar a la ZBE amb un vehicle contaminant i de fora de Girona, i tal com preveu l’Ordenança de la ZBE de Girona, seran pels vehicles de persones amb mobilitat reduïda, vehicles estrangers que no siguin contaminants, de persones amb tractaments mèdics periòdics, vehicles que tinguin una funció mèdica, d'emergència, de seguretat o vehicles especials com camions grua o cisternes, vehicles que hagin d’anar a un taller dins la ZBE o vehicles de persones amb pocs recursos, els quals rebran una autorització temporal per poder-hi accedir. Les furgonetes i vehicles de distribució de mercaderies també poden demanar una moratòria de 2 o 3 anys. Aquesta sol·licitud ja es pot fer a través del web https://zbe.cat./autorizations
Vint càmeres en 13 punts
Per tal de controlar quins vehicles entren i surten de la ciutat, s’han instal·lat 20 càmeres en 13 punts de la via pública que, a partir d'ara, ja controlen els vehicles que no disposen d’etiqueta ambiental i que no han estat autoritzats prèviament.
Un 5% queda fora
Es calcula que actualment hi ha un 5% dels vehicles que circulen per Girona que no compleixen amb els criteris per circular dins la ZBE, una xifra que es redueix any a any per la renovació dels mateixos vehicles. Els vehicles no hauran de portar cap tipus de distintiu que indiqui que estan matriculats a la ciutat de Girona ni tampoc col·locar al vidre l'etiqueta ambiental. Les càmeres de control llegiran les matrícules i sabran en quina categoria es troba cada vehicle. Cal recordar que el lector de matrícules sap l’etiqueta ambiental de cada vehicle sense necessitat de portar-la físicament enganxada al vidre.
La implementació d'una ZBE té com a objectius principals "la millora de la salut i la qualitat de vida de les persones, gràcies a la reducció d'emissions contaminants a l'atmosfera i de la contaminació acústica; la contribució a la mitigació del canvi climàtic, amb la reducció dels gasos d'efecte hivernacle, i l'impuls d'un model de mobilitat més eficient energèticament i que promogui la mobilitat activa i el transport públic."
Les sancions
Si es detecta que s’ha incomplert l’ordenança o que s'ha passat més de 24 dies a la zona tot i no tenir el permís, l’Ajuntament pot tramitar una denúncia que pot comportar una sanció de 200 euros a càrrec de la persona titular del vehicle o de la persona conductora si va a nom d'una persona jurídica. En cas que la sanció es pagui dins els primers 20 dies següents a la notificació, l’import serà de 100 euros.
