Alerten que s’han despenjat xapes metàl·liques del pont del tren sobre el riu Onyar de Girona

El PSC adverteix que "hi ha risc de caiguda" i demana una actuació "urgent" a l'Ajuntament

Una de les xapes metàl·liques que s'ha despenjat.

Una de les xapes metàl·liques que s'ha despenjat. / PSC-Girona pel Canvi

Josep Coll

Josep Coll

Girona

Alguns veïns del Barri Vell han alertat que s’han despenjat algunes xapes metàl·liques del pont del tren sobre el riu Onyar, segons ha piulat el PSC a les xarxes socials. La infraestructura, coneguda com a Pont del Ferrocarril a França, permet el pas dels trens de la línia Barcelona-Girona-Portbou per sobre el riu i està ubicada entre l'entrada al pont de Sant Feliu pel passeig José Canalejas (on hi ha el mural del Girona FC amb Míchel i Stuani) i el carrer d'en Jaume Pons Martí, a prop del pont de Pedret.

És en aquesta part del carrer d'en Jaume Pons Martí que s'observen com s'han despenjat les xapes metàl·liques. El PSC adverteix que "hi ha risc de caiguda al passeig" i demana a l'Ajuntament de Girona i a la Policia Municipal de Girona que "ho senyalitzin amb urgència".

El pont va ser construït el 1975, però anteriorment havia tingut dos precedents. Es va aixecar per primera vegada el 1876 per peremtre el pas del tren per sobre el riu Onyar. Es va construir amb una estructura de ferro, com ara, mentre que el 1958 se'n va fer un de formigó. L'actual pont es va construir perquè fos possible una doble via del ferrocarril, ja que anteriorment només n'hi havia una. Forma part del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

